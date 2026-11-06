Phú Xuyên: Người dân chủ động bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A

Tự nguyện bàn giao đất ở trước khi nhận tiền bồi thường

Là một trong những hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng trước thời hạn để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A, gia đình ông Trần Đình Tất (phố Ga, thôn Đỗ Xá, xã Phú Xuyên) đã tự nguyện đề nghị bàn giao hơn 90m² đất ở trước khi nhận tiền bồi thường.

Sáng 5/11, ông Trần Đình Tất chính thức ký đơn đề nghị bàn giao trước thời hạn toàn bộ diện tích đất ở thuộc phạm vi thu hồi phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Các công nhân hỗ trợ gia đình ông Tất di chuyên đồ đạc phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh Đức Toàn

Với hơn 90m² đất ở - nơi gắn liền với sinh hoạt lâu nay của cả gia đình, quyết định này ban đầu khiến ông Tất không khỏi đắn đo. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ thôn và chính quyền địa phương giải thích rõ mục đích dự án cùng các chính sách bồi thường, hỗ trợ, gia đình ông đã thống nhất giao mặt bằng để đơn vị thi công sớm triển khai.

“Ban đầu khi nghe thông tin dự án lấy hơn 90m2 đất ở của gia đình thì chúng tôi rất lo. Tuy nhiên, sau khi nghe cán bộ thôn cũng như xã tuyên truyền, giải thích chúng tôi hiểu việc mở rộng Quốc lộ 1A là cần thiết cho phát triển chung và chính người dân cũng được hưởng lợi giao thông thuận tiện. Vì vậy, gia đình tự nguyện bàn giao trước, nhận tiền sau, chỉ mong các quyền lợi chính đáng được giải quyết đầy đủ theo quy định”, ông Tất chia sẻ.

Ông Tất tiếc nuối chỉ vào diện tích căn nhà đã gắn bó với gia đình nhiều năm, nhưng ông cũng vui vẻ bàn giao mặt bằng trước thời hạn để dự án mở rộng quốc lộ 1A sớm về đích. Ảnh: Đức Toàn

Để hỗ trợ gia đình thực hiện việc bàn giao, đơn vị triển khai dự án đã bố trí công nhân giúp vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Việc hỗ trợ nhân lực, phương tiện giúp gia đình giảm bớt khó khăn khi di chuyển tài sản, đồng thời tạo điều kiện để đơn vị thi công sớm tiếp nhận mặt bằng.

Không riêng gia đình ông Tất, những ngày qua dọc tuyến Quốc lộ 1A qua xã Phú Xuyên, nhiều hộ dân cũng chủ động tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, di dời tài sản. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên, đến nay đã có khoảng 80 hộ tại các thôn Nguyên Hanh, An Định, Phú Cường, Đỗ Xá, Lam Sơn, Khôn Thôn, Mỹ Lâm, Phú Mỹ... thực hiện tháo dỡ công trình.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động của địa phương, Tập đoàn Vingroup đã bố trí nhân công, thiết bị, dụng cụ hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình. Đối với những gia đình có nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải di dời, sự hỗ trợ này giúp giảm bớt công sức, chi phí và những khó khăn phát sinh trong quá trình bàn giao mặt bằng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị có tổng chiều dài khoảng 36,3km, từ nút giao Vành đai 1, khu vực hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ. Theo phương án đầu tư, tuyến đường có mặt cắt ngang 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm Thủ đô với các địa phương phía Nam, đồng thời từng bước chỉnh trang, phát triển không gian đô thị dọc tuyến.

Riêng đoạn qua xã Phú Xuyên dài khoảng 9km, liên quan đến diện tích thu hồi đất lớn, trong đó có đất ở, đất nông nghiệp, đất công và đất sản xuất, kinh doanh. Việc giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhiều hộ dân.

Theo số liệu Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên cung cấp, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn là 56,17ha, thuộc 14 thôn. Đến nay, địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với toàn bộ 35/35 tờ bản đồ giải phóng mặt bằng.

Công tác kiểm kê cơ bản hoàn thành, đạt 99,9% diện tích, tương ứng 56,13/56,17ha. Lũy kế diện tích đã bàn giao mặt bằng đạt 35ha, tương đương 62,3% tổng diện tích cần thu hồi. Tại những vị trí đã có mặt bằng sạch, nhà đầu tư đang triển khai các hạng mục thi công.

Tại địa bàn xã Phú Xuyên những ngày người dân đang khẩn trương tháo dỡ các công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công. Ảnh: Xã Phú Xuyên

Để đẩy nhanh tiến độ, Đảng ủy, UBND xã Phú Xuyên đã chỉ đạo thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, triển khai đồng loạt tại những thôn có đất thuộc phạm vi dự án. Bên cạnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, địa phương phân công cán bộ trực tiếp đến từng hộ gia đình để giải thích chính sách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn trong quá trình thu hồi đất.

Đối với các trường hợp còn băn khoăn về nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc bố trí tái định cư, các tổ công tác tiếp tục phối hợp với đơn vị chuyên môn rà soát hồ sơ, hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận kiến nghị để giải quyết theo thẩm quyền.

Đặc biệt, đối với những hộ có đất ở phải thu hồi, việc giải phóng mặt bằng không chỉ liên quan đến giá trị tài sản mà còn ảnh hưởng đến nơi ở và sinh kế lâu dài. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu về tiến độ, địa phương phải tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên cho biết:

“Việc người dân chủ động bàn giao mặt bằng trước thời hạn là sự ủng hộ rất đáng trân trọng đối với dự án. Chúng tôi xác định, để tạo được sự đồng thuận, trước hết phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất thu hồi. Với những trường hợp còn vướng mắc, nhất là liên quan đến đất ở, Ban tiếp tục phối hợp với các đơn vị, chính quyền cơ sở rà soát, giải thích rõ chính sách và giải quyết theo quy định. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển tài sản để sớm bàn giao mặt bằng”.

Theo ông Tiến, khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, nhất là việc hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và giải quyết các trường hợp liên quan đến đất ở. Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, bàn giao mặt bằng theo từng vị trí đủ điều kiện, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Với quy mô đầu tư lớn, việc mở rộng Quốc lộ 1A được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện giao thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian phát triển tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.