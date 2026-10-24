Phú Xuyên: Gắn biển tên đường và ra mắt tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm

Lễ gắn biển đường Vạn Điểm tại thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên. Ảnh: PV

Theo Quyết định số 3816/ QĐ-UBND, ngày 29 tháng 7 năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Tại xã Phú Xuyên có 2 tuyến đường được đặt tên gồm: Đường Thao Chính dài 780m, rộng 13-15m (đoạn từ ngã ba giao cắt Quốc lộ 1A đến ngã ba giao cắt đường gom cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ) và đường Vạn Điểm dài 455m, rộng 12m (đoạn từ ngã 3 giao cắt Tỉnh lộ 429 đến ngã 3 giao cắt đối diện Trường mầm non và Nhà văn hoá thôn Vạn Điểm).

Đường Vạn Điểm được trang trí rực rỡ cờ hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Ảnh: PV

Về mô hình “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát”, xã Phú Xuyên lựa chọn xây dựng tại khu phố Hoà Bình thôn Đỗ Xá; đồng thời trao biểu trưng cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm cho 20 hộ gia đình.

Tại buổi lễ lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên trao biểu trưng cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm cho 20 hộ gia đình ở khu phố Hoà Bình thôn Đỗ Xá. Ảnh: PV

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên, việc chính thức đặt tên hai tuyến đường là sự ghi nhận, gìn giữ những địa danh truyền thống đã gắn bó với các thế hệ Nhân dân; đồng thời tạo thuận lợi cho việc xác định địa chỉ, giao thông, giao dịch dân sự và công tác quản lý hành chính.

Bên cạnh đó, đặt tên đường còn góp phần chỉnh trang cảnh quan, nâng cao ý thức cộng đồng trong quản lý, bảo vệ công trình công cộng và xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại.

Đối với mô hình “Tuyến phố bảo đảm an toàn thực phẩm có kiểm soát” ở xã Phú Xuyên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, văn minh.