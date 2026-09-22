Phú Xuyên dồn lực giải phóng gần 60 ha mặt bằng dự án trục Quốc lộ 1A

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, có chiều dài khoảng 36,3 km, mặt cắt ngang dự kiến 90 m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành.

Nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 161.994 tỷ đồng.

Chiều 22/9, công nhân đang tháo dỡ các công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng . Ảnh: Đức Toàn

Riêng trên địa bàn xã Phú Xuyên, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 59,8 ha, trải trên 35 tờ bản đồ. Phạm vi thu hồi liên quan đến đất nông nghiệp, đất công, đất ở, đất sản xuất kinh doanh, nhà ở, công trình và một số cơ sở tâm linh.

Đến nay, 31,5/35 tờ bản đồ đã được phê duyệt và ban hành thông báo thu hồi đất. Xã đã bàn giao 19,3/59,8 ha mặt bằng, đạt 32,4%.

Công tác kiểm kê đất ở, đất nông nghiệp, đất công và đất sản xuất kinh doanh đạt khoảng 80%. Hơn 100 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích khoảng 4,6 ha đất nông nghiệp và đất công đang được lấy ý kiến, kết thúc niêm yết và thực hiện các bước thẩm định.

Đối với nhà, công trình của các tổ chức, địa phương đã hoàn thành kiểm kê 32 trụ sở, cơ sở tâm linh.

Khối lượng còn lại tập trung vào các hồ sơ đất ở, xác định ranh giới thửa đất, hành lang an toàn đường sắt, vị trí nhà ở và công trình trên đất. Một số hộ dân chưa phối hợp kiểm kê.

Việc xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, số hộ thực tế sinh sống trên từng thửa đất và tình hình sử dụng đất cũng đang được tiếp tục rà soát.

Khu vực đối diện trụ sở xã Phú Xuyên đã được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đức Toàn

Tại cuộc giao ban ngày 21/9, ông Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định GPMB là nhiệm vụ cấp thiết, tập trung cao độ nhân lực, bám sát từng địa bàn, từng hồ sơ và từng mốc tiến độ.

Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được xử lý ngay, không để kéo dài. Nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo để xem xét, tháo gỡ.

Công an xã được giao chủ trì xác định số hộ thực tế sinh sống trên từng thửa đất; Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận tình hình sử dụng đất; Ban Quản lý dự án khẩn trương xây dựng phương án bố trí tái định cư.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên - Nguyễn Xuân Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định GPMB là nhiệm vụ cấp thiết, tập trung cao độ nhân lực, bám sát từng địa bàn, từng hồ sơ và từng mốc tiến độ. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo yêu cầu tiến độ, trước ngày 30/9, Phú Xuyên phải hoàn thành GPMB đối với đất nông nghiệp, đất công để bàn giao 35,7/59,8 ha, đạt khoảng 60%.

Cũng trong thời hạn này, công tác kiểm đếm đối với đất ở và đất nông nghiệp phải hoàn thành 100%; 50% phương án bồi thường, hỗ trợ phải được hoàn tất. Đến ngày 10/10, toàn bộ việc lập phương án phải hoàn thành.

Đối với việc di chuyển mộ, khu Nguyên Hanh phải hoàn thành trước ngày 10/10; khu Mỹ Lâm và Lam Sơn trước ngày 20/10.

Xã đang triển khai chỉnh trang ba khu nghĩa trang Mỹ Lâm, Lam Sơn và Nguyên Hanh để phục vụ di chuyển mộ; đồng thời đẩy nhanh thủ tục đối với hai khu tái định cư Văn Tự và Mỹ Hà.

Cùng với xử lý hồ sơ, địa phương tiếp tục tuyên truyền, đối thoại với người dân, công khai các chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; vận động các hộ phối hợp kiểm kê, bàn giao mặt bằng và tháo dỡ công trình khi đủ điều kiện.