Phú Xuyên: Chuẩn bị cho lễ hội quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội

Phối cảnh Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Những ngày này, tại sân vận động thôn Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) công tác chuẩn bị cho Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 được UBND xã Phú Xuyên và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 23 đến 26-10.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung (đứng giữa) trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Theo đó, lễ hội có quy mô gồm: 100 gian hàng OCOP, 20 gian hàng ẩm thực, 10 gian hàng sản phẩm làng nghề truyền thống và gian hàng trưng bày công nghệ chuyển đổi số xã Phú Xuyên. Ngoài ra, không gian lễ hội còn có sân khấu, cổng chào, các tiểu cảnh, không gian trưng bày chung, khu vui chơi giải trí… mang đậm dấu ấn lịch sử, nét văn hoá đặc trưng của vùng đất, con người Hà Nội.

Lễ hội là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề truyền thống Hà Nội. Đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, thợ giỏi và những người đang ngày đêm gìn giữ, phát triển làng nghề. Ngoài ra, các hoạt động văn hoá tín ngưỡng, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng sẽ tạo nên những điểm nhấn mới, đa sắc màu của lễ hội.

“Bám sát kế hoạch của UBND xã, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với phòng Văn hoá - Xã hội và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Lễ hội vinh danh làng nghề và quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội. Đồng thời tham mưu, triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế, thương mại, bố trí các gian hàng sản phẩm làng nghề, nông sản, đặc sản địa phương và tăng cường quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hoá chủ lực”, ông Phan Duy Trung- Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Xuyên cho biết.

Các hạng mục chính và không gian trưng bày sản phẩm phục vụ lễ hội đang được gấp rút hoàn thành, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Ảnh: PV

Đến thời điểm này, các hạng mục chính phục vụ lễ hội đang được gấp rút hoàn thành. Khu vực sân khấu, không gian trưng bày, các gian hàng, khu giới thiệu sản phẩm, hệ thống điện, ánh sáng, trang trí trực quan và các điều kiện phục vụ khách tham quan… từng bước được hoàn thiện. Không gian lễ hội đã và đang được hình thành, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đối với người dân.

“Chương trình lễ hội được tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, các gian hàng trưng bày sản phẩm làng nghề xã Phú Xuyên và nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội được bố trí phù hợp, quy mô”, ông Hoàng Văn Tám ở xã Phú Xuyên cho biết.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 ở xã Phú Xuyên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, thương mại, lan toả giá trị sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản đặc trưng Hà Nội đến với người dân, du khách gần xa. Đây cũng là dịp để mọi người hiểu hơn về quê hương, con người Phú Xuyên thân thiện, mến khách, luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống.

Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản - đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, thương mại, lan toả giá trị sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản đặc trưng Hà Nội đến với người dân, du khách gần xa. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung cho biết, địa phương đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, trình diễn tay nghề nghệ nhân, các cuộc thi và các hoạt động phục vụ Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026.

“Công tác phối hợp giữa UBND xã Phú Xuyên và Sở Nông nghiệp và Môi trường được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Qua kiểm tra, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ lễ hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…được các bên liên quan thực hiện tốt. Đây là yếu tố quan trọng để Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 được tổ chức thành công tốt đẹp”, ông Nguyễn Thành Chung thông tin.