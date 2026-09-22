Phú Xuân trao học bổng 320 triệu đồng cho 15 học sinh có thành tích đầu vào xuất sắc

Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của các em trong kỳ thi đầu vào, đồng thời thể hiện định hướng của Phú Xuân trong việc phát hiện, khuyến khích và tạo động lực để học sinh tiếp tục phát huy năng lực trong quá trình học tập.

Chủ tịch Hội đồng trường Tiểu học, THCS, THPT Phú Xuân Trương Công Lưu trao học bổng cho học sinh

Mỗi kết quả đạt được đều là sự kết hợp của quá trình nỗ lực, sự đồng hành của gia đình và sự tận tâm của thầy cô. Vì vậy, những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ để các em tiếp tục giữ vững tinh thần học tập, phát huy thế mạnh và chinh phục những mục tiêu mới.

Việc trao học bổng cho học sinh ở cả hai cấp THCS và THPT cũng thể hiện định hướng đồng hành xuyên suốt với học sinh trong từng giai đoạn học tập, từ xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng đến phát triển năng lực và định hướng tương lai.

Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ để các em tiếp tục giữ vững tinh thần học tập

320 triệu đồng cho 15 học sinh là sự ghi nhận cụ thể dành cho những thành tích nổi bật ngay từ đầu vào. Quan trọng hơn, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến khích học sinh nỗ lực và tạo thêm động lực để các em tự tin trên hành trình chinh phục tri thức.

Với Phú Xuân, khi sự nỗ lực được ghi nhận và cơ hội được trao đúng lúc, đó sẽ là nguồn động lực để mỗi học sinh tiếp tục phát triển và trưởng thành trên hành trình phía trước.