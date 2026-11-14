Phú Xuân: Cầu Km12+900 trên Tỉnh lộ 3 thông xe kỹ thuật, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông

Cầu Km12+900 trên Tỉnh lộ 3, nối xã Phú Xuân với xã Ea Kar chính thức thông xe kỹ thuật ngày 11/11/2026.

Trước đây, để di chuyển từ xã Phú Xuân sang xã Ea Kar và kết nối với Quốc lộ 26, người dân chủ yếu phải đi qua cầu tạm bắc qua suối C6, thuộc địa phận thôn 6, xã Phú Xuân. Vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, dâng cao khiến cầu thường xuyên bị ngập, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, gặp nhiều khó khăn; hoạt động vận chuyển, tiêu thụ nông sản cũng bị ảnh hưởng.

Thực tế, tháng 9/2026, tại khu vực cầu Km12+900 từng xảy ra vụ việc một người dân cùng phương tiện bị nước lũ cuốn trôi xuống suối, rất may được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ. Những sự việc như vậy càng cho thấy sự cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu kiên cố nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trước nguyện vọng chính đáng của nhân dân, năm 2022, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án xây dựng mới cầu Km12+900 trên Tỉnh lộ 3 với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ làm chủ đầu tư.

Các hạng mục chính của cầu Km12+900 cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông.

Theo thiết kế, công trình cầu có chiều dài khoảng 49 m, gồm một nhịp dầm giản đơn dài 33 m; đường hai đầu cầu dài khoảng 274 m, quy mô đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa xã Phú Xuân với các địa phương lân cận.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án gặp khó khăn do nhà thầu chính hạn chế về năng lực tài chính, nhân lực và máy móc, thiết bị nên phải tạm dừng thi công trong thời gian dài. Điều này khiến tiến độ công trình bị kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại và giao thương của người dân.

Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư đã bổ sung nhà thầu phụ là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tài Đức. Từ ngày 9/10/2026, đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp để triển khai các hạng mục còn lại.

Hình ảnh cầu km 12+900 trên tỉnh lộ 3 cách đây mấy tháng lúc mưa lớn gây gập đường ảnh hưởng tới việc lưu thông đi lại của người dân.

Đặc biệt, ngày 25/10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026.

Theo đơn vị thi công, đến thời điểm thông xe kỹ thuật, công trình đã đạt trên 85% khối lượng. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, những phần việc còn lại chủ yếu là gia cố nón mố, mái taluy và hoàn thiện mặt đường hai đầu cầu. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện để hoàn thành toàn bộ công trình theo kế hoạch.

Việc thông xe kỹ thuật cầu Km12+900 có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân địa phương. Từ nay, việc đi lại giữa xã Phú Xuân và xã Ea Kar thuận lợi hơn, giảm bớt nỗi lo giao thông cách trở mỗi khi mùa mưa lũ đến; học sinh có điều kiện đến trường an toàn hơn, việc vận chuyển, trao đổi hàng hóa và tiêu thụ nông sản cũng được cải thiện.

Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt, công trình còn góp phần mở rộng kết nối giao thông liên vùng, tạo điều kiện khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Sau nhiều năm chờ đợi, nhịp cầu mới chính thức thông xe kỹ thuật là niềm vui lớn đối với người dân xã Phú Xuân và các địa phương lân cận. Đây cũng là kết quả từ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.