Phụ xe cầm gậy bóng chày đánh gãy tay tài xế ô tô

Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Linh (36 tuổi, trú xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Bùi Văn Linh đã dùng gậy đánh gãy tay một tài xế xe khách. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, khoảng 5h51 ngày 21/8, anh Lương Thanh T. (45 tuổi, trú phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe khách 29 chỗ, di chuyển từ Việt Trì đi bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Khi đến khu vực ngã tư Quán Tiên, thuộc phường Vĩnh Yên, xe của anh T. gặp xe khách thuộc nhà xe Tuấn Anh Lập Thạch. Tại đây, hai bên phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau qua điện thoại.

Sau đó, khi đến khu vực đón, trả khách thuộc tổ dân phố Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phúc, anh T. dừng xe và vẫn ngồi trên ghế lái.

Lúc này, Bùi Văn Linh, phụ xe của nhà xe Tuấn Anh Lập Thạch, cầm một chiếc gậy màu đen dạng gậy bóng chày tiến đến, mở cửa xe khách rồi đánh anh T.

Bị tấn công bất ngờ, anh T. giơ tay trái lên đỡ nhưng vẫn bị gậy đánh trúng cổ tay, dẫn đến gãy xương tay trái.

Cùng ngày, nạn nhân đã đến Công an phường Vĩnh Phúc trình báo sự việc.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Linh.