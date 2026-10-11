Phủ xanh các công trình giao thông Thủ đô

Sở Xây dựng Hà Nội đang triển khai thí điểm trồng, bổ sung cây xanh tại một số trụ đường sắt trên cao, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt nhằm cải thiện cảnh quan đô thị.

Những trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, đoạn đối diện khu đô thị Royal City, đang được công nhân khẩn trương bổ sung cây xanh.

Hệ giàn thép được lắp đặt bao quanh ba trụ đường sắt trên cao, tạo giá đỡ cho các chậu cây.

Những loại cây được lựa chọn gồm cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và sử quân tử. Trong đó, sử quân tử có đặc tính thân leo, phù hợp để tạo mảng xanh phát triển quanh trụ cầu, góp phần làm mềm những bề mặt bê tông vốn khô cứng giữa không gian đô thị.

Trong phương án này là hệ giàn thép được thiết kế ôm quanh thân trụ nhưng không khoan, đục vào kết cấu bê tông. Khoảng cách giữa giàn thép và bề mặt trụ được tính toán để cây có điều kiện sinh trưởng, đồng thời thuận tiện cho việc kiểm tra, theo dõi hiện trạng công trình. Cách làm này hướng tới mục tiêu tăng diện tích cây xanh mà không ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, các vị trí được lựa chọn trong đợt thí điểm gồm 3 trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, đoạn trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt trên các tuyến đường Lê Thánh Tông, Trần Phú và tại số 69 Lý Thường Kiệt.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, các hàng trúc được trồng dọc hai bên mái taluy, tại khu vực chân tường sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước.

Cây được bố trí thành từng khoang, phù hợp với hình dáng kiến trúc của công trình, tạo sự gọn gàng và đồng bộ cho không gian dưới chân cầu.

Tại khu vực chân cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, các diện tích cây trồng cũ cũng được cải tạo, thay thế bằng những hàng cây mới phủ xanh các công trình giao thông của Hà Nội.

Bên cạnh ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi và cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, đợt thí điểm còn triển khai tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu. Tại đây, các chậu cây dự kiến được bố trí thành cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300m.

Cây được lựa chọn theo hướng phát triển rủ xuống mặt trong thành hầm, tạo thành dải xanh dọc công trình.

Tại hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long, những dây cúc tần Ấn Độ được trồng từ nhiều năm trước, rủ xuống thành hầm, tạo điểm nhấn xanh ở cửa ngõ phía Tây thành phố.

Việc thí điểm tại các trụ đường sắt trên cao, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt là hướng đi nhằm tận dụng những không gian chưa được khai thác hiệu quả cho cây xanh. Nếu được triển khai phù hợp, chăm sóc thường xuyên và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, những mảng xanh này không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn góp phần tạo nên diện mạo đô thị hài hòa, thân thiện hơn với người dân.