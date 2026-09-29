Phú Thủy triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng cát tràn xuống đường

Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở, cát tràn và hệ thống thoát nước bị ảnh hưởng. Đồng thời bàn các giải pháp kỹ thuật cấp bách nhằm xử lý tình trạng cát tràn, bảo đảm khả năng thoát nước từ khu vực đường Nguyễn Thông ra biển.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phường và các đơn vị liên quan thống nhất triển khai ngay các giải pháp trước mắt, cũng như nghiên cứu phương án xử lý căn cơ, lâu dài.

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Thanh Nghị phát biểu

Theo khảo sát của ngành chức năng, tại khu vực cống số 1, cả 5/5 hố thu đều bị bể, khiến cát, đất đá theo nước mưa tràn vào hệ thống thoát nước, làm giảm khả năng tiêu thoát và gây ảnh hưởng đến các tuyến đường lân cận.

Trước tình hình trên, ngày mai (30/9), UBND phường Phú Thủy sẽ phối hợp với một số cơ quan, doanh nghiệp liên quan khảo sát cụ thể để có phương án khắc phục.

Trước mắt, Ban Quản lý dự án 2 sẽ sửa chữa 5 hố thu tại cống số 1; UBND phường Phú Thủy sẽ tổ chức nạo vét cát tại tuyến cống này, triển khai khắc phục những đoạn bị sạt lở trên đường 1/5.

Đường 1/5 bị sạt lở ảnh hưởng đến giao thông khu vực

Thời điểm này, UBND phường đang tổ chức thu dọn lượng cát tràn trên các tuyến đường nhằm bảo đảm giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn. Các lực lượng chức năng sẽ được bố trí túc trực, cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Khu vực cát tràn xuống đường Nguyễn Thông

Về lâu dài, qua khảo sát, đánh giá hiện trạng, phường sẽ đề xuất phương án bổ sung, nâng cấp thêm một tuyến cống song song với cống số 1 hiện hữu, bởi hệ thống cống hiện nay được đánh giá không đáp ứng khi lượng nước lớn đổ về. Tuy nhiên, phương án này cần được nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch liên phường để có cơ sở triển khai đồng bộ, lâu dài.

Đối với cống số 2, đại diện 4 doanh nghiệp hoạt động tại khu vực đã thống nhất ủng hộ chủ trương xã hội hóa, phối hợp với chính quyền nghiên cứu và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

UBND phường Phú Thủy cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục tình trạng cát tràn, sạt lở. Qua đó, bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và ổn định đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.