Phú Thượng: Tổ chức lại từ 3 thành 5 phòng chuyên môn, không tăng biên chế

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà nhấn mạnh, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay sắp xếp đầu mối, mà phải phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tăng tính chuyên môn hóa, khắc phục chồng chéo; đồng thời gắn thẩm quyền với trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Cao Kỳ

Tại kỳ họp, UBND phường trình Tờ trình về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn. Mô hình 3 phòng chuyên môn hiện nay phải bao quát nhiều lĩnh vực. Việc tổ chức lại được xác định nhằm nâng mức độ chuyên môn hóa, làm rõ đầu mối xử lý công việc và trách nhiệm người đứng đầu, thay vì tăng đầu mối một cách cơ học.

Theo đó, các phòng của UBND phường được tổ chức lại thành 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Đáng chú ý, việc tổ chức lại từ 3 thành 5 phòng không làm tăng tổng biên chế. Phường tiếp tục bố trí trong tổng số 60 chỉ tiêu công chức đã được giao, đồng thời sử dụng cơ sở vật chất hiện có, không đầu tư trụ sở mới và bảo đảm quá trình chuyển giao không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp, đóng góp ý kiến vào phương án tổ chức lại các phòng chuyên môn theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm. Ảnh: Cao Kỳ

100% đại biểu HĐND phường có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Phú Thượng.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Cao Kỳ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà khẳng định, việc tổ chức lại chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo chuyển biến trong chất lượng điều hành và phục vụ nhân dân.

Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường ngay sau kỳ họp khẩn trương hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng phòng; rà soát vị trí việc làm, bố trí công chức, người lao động và lãnh đạo quản lý phù hợp, bảo đảm 5 phòng có đủ điều kiện để vận hành thông suốt ngay từ thời điểm chính thức hoạt động.