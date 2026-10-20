Phủ Thông phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Quang cảnh Lễ phát động.

Tại Lễ phát động, xã Phủ Thông kêu gọi các cấp, ngành và toàn thể nhân dân chung tay thực hiện bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, không bạo lực, tạo cơ hội để mọi người cùng phát triển

Sau Lễ phát động, diễn ra Cuộc thi ẩm thực “Hương sắc Phủ Thông” có sự tham gia của 11 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã. Mỗi đội chuẩn bị một mâm ẩm thực gồm 5 món ăn, trong đó có ít nhất 2 món ăn chủ đạo, đồng thời thuyết trình, giới thiệu về nguyên liệu, nguồn gốc, ý nghĩa các món ăn và nét đặc trưng văn hóa địa phương.

Thôn Chiến Thắng thuyết trình các món ăn tại Cuộc thi.

Với chủ đề “Gìn giữ bản sắc – Bình đẳng sẻ chia – Phát triển sinh kế”, cuộc thi là dịp quảng bá các món ăn truyền thống, nguyên liệu và sản vật địa phương. Đồng thời, Ban Tổ chức muốn lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, cộng đồng, góp phần phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và thúc đẩy phát triển kinh tế.