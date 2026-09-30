Phú Thọ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông kết nối Vùng Thủ đô

Sáng 30/9, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tiến độ Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ, gồm tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo, kết nối đường Vành đai 5 với Quốc lộ 2B đến Tây Thiên, Quốc lộ 2C và Tuyên Quang. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương có dự án đi qua

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, tuyến đường Vành đai 5 có tổng chiều dài 26,7km, tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao 15,92/26,7km mặt bằng cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đạt gần 60%.

Trong đó, xã Bình Xuyên và xã Tam Dương Bắc đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các xã Tam Đảo, Đại Đình và Bình Tuyền đạt tỷ lệ lần lượt 90%, 96% và 40%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ

Riêng phường Xuân Hòa còn khoảng 23ha chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng do vướng mắc liên quan đến một số hộ di dân vùng kinh tế mới và các hộ có đất ở, đất vườn liền kề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm khảo sát công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đường nối từ Đại Lải đến Sóc Sơn, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Tại những vị trí đã có mặt bằng, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, tập trung thi công nền, mặt đường, hệ thống cống thoát nước ngang, dầm cầu và các hạng mục liên quan. Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn chậm so với yêu cầu, chủ yếu do vướng mắc về mặt bằng và giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành bàn giao hạ tầng các khu tái định cư cho người dân trước ngày 30/11/2026. Chủ đầu tư phải tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ hằng ngày, hằng tuần với các nhà thầu để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung giải quyết các tồn tại, hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/10/2026.

Đối với các nhà thầu, đồng chí Quách Tất Liêm yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại tất cả vị trí đã được bàn giao mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng, bảo đảm tiến độ dự án.

Cũng trong chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm khảo sát công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đường nối từ Đại Lải đến Sóc Sơn, kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tuyến đường dự kiến có chiều dài khoảng 3,38km.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Xuân Hòa rà soát phương án triển khai dự án, suất đầu tư và các nội dung liên quan, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét.