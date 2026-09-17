Phú Thọ yêu cầu công khai, minh bạch các khoản thu trường học

Phân hiệu Văn Lung thuộc Trường Tiểu học Hùng Vương (trước đây là Trường Tiểu học Văn Lung) thực hiện tốt các khoản thu trong nhà trường.

Công khai, minh bạch, không đặt thêm khoản thu

Ngày 17/9, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, nhằm đảm bảo việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu được thống nhất, chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của người dân trên địa bàn tỉnh, Sở đã ban hành văn bản số 4018/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2026 - 2027.

Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập chỉ được tổ chức các khoản thu thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 23/7/2026, Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 và văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT; không thỏa thuận hoặc đặt ra các khoản thu ngoài danh mục.

Các cơ sở giáo dục chỉ được tổ chức thực hiện những khoản thu thuộc danh mục đã được quy định; không được thỏa thuận hoặc đặt ra khoản thu ngoài danh mục do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Việc tổ chức thu, chi phải bảo đảm tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch. Trước khi triển khai, nhà trường phải xây dựng dự toán thu, chi đối với từng dịch vụ, tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và khả năng đóng góp của người học.

Mức thu cụ thể do cơ sở giáo dục quyết định trên cơ sở thỏa thuận với cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, nhưng không được vượt mức thu tối đa theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu không để xảy ra tình trạng thu trùng. Nếu nội dung chi đã được ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc bố trí từ nguồn kinh phí hợp pháp khác, cơ sở giáo dục phải xác định, giảm trừ phần kinh phí tương ứng khi xây dựng mức thu.

Các khoản thu phải được quản lý, hạch toán, theo dõi riêng và sử dụng đúng mục đích; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, thống kê, quyết toán và công khai tài chính theo quy định.

Đối với việc huy động tài trợ, ủng hộ, các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch; không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân hoặc tối thiểu.

Các trường không được lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp, không coi huy động tài trợ là điều kiện cung cấp dịch vụ giáo dục. Việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ phải thực hiện đúng quy trình, được phê duyệt, quyết toán, công khai kết quả và sử dụng đúng mục đích.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện theo Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011. Các đơn vị tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Cùng với quản lý các khoản thu, ngành Giáo dục Phú Thọ yêu cầu các trường thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Trong năm học 2026 - 2027, việc phân vùng học phí và mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ học phí đối với người học tại cơ sở dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND.

Đối tượng mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập được chi trả trực tiếp 150.000 đồng/học sinh/tháng. Thời gian hưởng theo thực tế học nhưng không quá 9 tháng/năm học, chi trả 2 lần vào đầu các học kỳ.

Văn bản số 4018/SGD&ĐT-KHTC của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2026 - 2027 (trang 1 và 2).

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

Để các quy định được thực hiện nghiêm, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường quản lý thu, chi ngay từ đầu năm học; hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương.

Các trường phải niêm yết, công khai đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; công khai cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng và thu, chi tài chính. Các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí nếu có phải được công khai trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo trước khi tuyển sinh, dự tuyển.

Tất cả khoản thu, chi phải được ghi chép, theo dõi đầy đủ trong sổ sách kế toán; quản lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và được quyết toán, báo cáo tài chính, công khai theo quy định.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng cường kiểm tra thường xuyên tình hình thu, chi tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng lạm thu, thu sai quy định. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, danh sách cơ sở giáo dục vi phạm về các khoản thu sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ khi phát hiện vi phạm.

Các đơn vị đồng thời phải công khai đường dây nóng để người học, phụ huynh và người dân phản ánh kịp thời hành vi thu, chi không đúng quy định; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của đường dây nóng về Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện để cha mẹ học sinh lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ, trung gian thanh toán hợp pháp. Việc triển khai phải thuận tiện, an toàn, bảo mật dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh, cha mẹ học sinh.

Theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ: Mức thu tối đa đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 6.000 đồng/hs/giờ. Dịch vụ cung cấp nước uống tối đa 15.000đ/hs/tháng. Dịch vụ ăn uống có mức thu tối đa đối với học sinh: Mầm non, Tiểu học 10.000đ/bữa phụ, 25.000đ/bữa chính. THCS, THPT và GDTX: 15.000đ/bữa phụ, 30.000đ/bữa chính. Dịch vụ bán trú (cung cấp đồ dùng phục vụ học sinh bán trú) mức thu tối đa là 200.000 đồng/hs/năm. Dịch vụ hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống và trải nghiệm có mức thu tối đa 1 triệu đồng/hs/năm học. Dịch vụ công nghệ và học tập số được quy định mức thu tối đa 30.000 đồng/hs/tháng. Dịch vụ hỗ trợ khác như: vệ sinh phục vụ học sinh 25.000 đồng/hs/tháng; trông giữ phương tiện từ 15.000 - 30.000 đồng/tháng tùy loại phương tiện; điều hòa, bình nóng lạnh (tiền điện, chi phí sửa chữa bảo dưỡng điều hoà, bình nóng lạnh) tối đa 25.000 đồng/hs/tháng. Dịch vụ bảo vệ chỉ áp dụng với đơn vị chưa được ngân sách bố trí kinh phí, mức tối đa 25.000 đồng/hs/tháng. Dịch vụ ký túc xá có mức thu tối đa 200.000 đồng/hs/tháng. Đối với các dịch vụ tăng cường kỹ năng tiếng Anh, tin học, phát triển năng khiếu nghệ thuật, văn nghệ, thể dục, thể thao, mức thu tối đa là 20.000 đồng/hs/tiết đối với giáo viên người Việt Nam và 30.000 đồng/hs/tiết đối với giáo viên người nước ngoài.