Phú Thọ: Xử phạt hơn 2.200 vi phạm, siết quản lý vận tải hành khách dịp Tết 2027

Hơn 2.200 trường hợp xe khách vi phạm bị xử lý

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, từ ngày 26/8 - 20/10/2026, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kiểm soát 24.129 lượt xe khách, phát hiện và xử lý 2.255 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,621 tỷ đồng.

So với thời gian liền kề trước đó, số trường hợp vi phạm tăng 1.121 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 77 trường hợp và tước phù hiệu 2 trường hợp.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm soát chặt vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết 2027.

Đáng chú ý, lái xe tuyến cố định chiếm tới 90,8% tổng số trường hợp vi phạm, với 2.048 trường hợp; xe hợp đồng có 182 trường hợp và chủ phương tiện 25 trường hợp.

Trong nhóm xe giường nằm hai tầng, lực lượng chức năng phát hiện 27 trường hợp vi phạm, chủ yếu là chở quá số người quy định và vận chuyển hàng hóa trong khoang hành khách.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: Chạy quá tốc độ 157 trường hợp; chở hàng hóa trong khoang hành khách 80 trường hợp; chở quá số người quy định 43 trường hợp; chuyển hướng không đúng quy định 34 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 22 trường hợp.

Ngoài ra, còn có các vi phạm về kinh doanh vận tải theo hợp đồng, thiết bị giám sát hành trình, camera và phù hiệu.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn 9 xe hết niên hạn sử dụng, 18 xe hết hạn kiểm định. Tình trạng xe hợp đồng trá hình, xe ghép, xe tiện chuyến núp bóng hình thức "đi chung" thông qua mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp.

Thực tế này cho thấy một số đơn vị kinh doanh vận tải chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý phương tiện, lái xe; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận lái xe còn hạn chế.

Trong khi đó, nhu cầu đi lại vào những tháng cuối năm và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 dự báo tăng cao. Nhiều tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Phú Thọ có địa hình đèo dốc, thường xuyên xuất hiện sương mù, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng Phú Thọ yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách quán triệt quy định đến toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ; kiểm điểm, xử lý lái xe vi phạm và không bố trí những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm tiếp tục điều khiển phương tiện.

Siết quản lý phương tiện, lái xe và hoạt động vận tải

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng Phú Thọ ban hành Văn bản số 13699/SXD-QLVT&ATGT ngày 30/10/2026, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách quán triệt quy định đến toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ; kiểm điểm, xử lý lái xe vi phạm và không bố trí những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm tiếp tục điều khiển phương tiện.

Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để phương tiện, lái xe thuộc quyền quản lý vi phạm.

Các đơn vị phải bảo đảm thời gian làm việc, thời gian lái xe liên tục theo quy định; kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với lái xe trước mỗi ca, chuyến.

Đồng thời, không đưa vào khai thác phương tiện hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái xe và thường xuyên khai thác dữ liệu để kịp thời chấn chỉnh vi phạm.

Đối với xe tuyến cố định, các đơn vị phải thực hiện đúng tuyến, lịch trình, hành trình; đón, trả khách tại bến xe và các điểm được phép, tuyệt đối không chở quá số người quy định, không vận chuyển hàng hóa trong khoang hành khách. Với xe giường nằm hai tầng, không bố trí hành khách nằm, ngồi tại lối đi và phải hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn.

Đối với xe hợp đồng, Sở Xây dựng yêu cầu thực hiện đúng quy định về hợp đồng và danh sách hành khách; không bán vé, thu tiền theo từng hành khách hoặc hoạt động như xe tuyến cố định. Các đơn vị không tổ chức, tham gia hoạt động xe ghép, xe tiện chuyến, "đi chung" trá hình.

Đặc biệt, các đơn vị kinh doanh vận tải phải chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, lái xe phục vụ nhu cầu đi lại dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Phương tiện tăng cường phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh, được cấp phù hiệu theo quy định; thực hiện kê khai, niêm yết giá cước và không thu cao hơn giá đã niêm yết.

Đối với các đơn vị kinh doanh, khai thác bến xe khách, Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra điều kiện của lái xe, phương tiện trước khi xuất bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không đủ điều kiện an toàn, chở quá số người hoặc chở hàng hóa trong khoang hành khách.

Đồng thời, bố trí đủ nhân lực, phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức tăng chuyến, giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng ngăn chặn tình trạng xe dù, bến cóc khu vực lân cận.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, tập trung vào hành vi chạy quá tốc độ, chở quá số người, chở hàng trong khoang hành khách, vi phạm nồng độ cồn, ma túy và hoạt động xe hợp đồng trá hình.

Đồng thời, định kỳ hằng tháng hoặc ngay sau khi phát hiện vi phạm, cung cấp thông tin phương tiện, lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm để phối hợp quản lý, xử lý.

Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông được giao phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin, tham mưu xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm, trong đó có biện pháp thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định và công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, doanh nghiệp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm cuối năm 2026, tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.