Phú Thọ xử lý phản ánh xe chở cát rơi vãi trên đường dân sinh

Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp vận chuyển cát khắc phục và cam kết không để tái diễn vi phạm.

Lực lượng chính quyền xã Lâm Thao yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục, làm sạch môi trường.

Theo phản ánh của người dân, hoạt động vận chuyển cát của Công ty Huyền Đức khiến cát rơi vãi kéo dài trên mặt đường, phát sinh bụi khi các phương tiện đi qua, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Lâm Thao đã cử lực lượng kiểm tra tại hiện trường. Công an xã lập biên bản nhắc nhở, kiểm tra việc che chắn thùng xe và yêu cầu đại diện doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, UBND xã huy động lực lượng vệ sinh phối hợp với các đoàn thể địa phương thu gom cát rơi vãi, làm sạch mặt đường, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Bãi tập kết cát của Công ty Huyền Đức.

Ngày 23/10, ông Bùi Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thao cho biết, ngay khi nhận được phản ánh, xã đã chỉ đạo lực lượng công an và các bộ phận liên quan khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh. Địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, nhưng yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp doanh nghiệp cố tình vi phạm cam kết, xã sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm.

Về phía doanh nghiệp, ông Phạm Ngọc Thanh, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Huyền Đức, cho biết công ty lấy làm tiếc về sự việc ảnh hưởng đến người dân. Doanh nghiệp đã yêu cầu tạm dừng các xe vi phạm để chấn chỉnh, đồng thời yêu cầu toàn bộ lái xe phủ bạt kín thùng xe trước khi rời bãi và chịu chi phí thu dọn cát rơi vãi, duy trì vệ sinh tuyến đường.

Để ngăn ngừa tình trạng tái diễn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thao đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tải trọng, vệ sinh môi trường; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên vệ sinh tuyến đường, thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn trong quá trình vận chuyển.

Chính quyền xã Lâm Thao làm việc với Công ty Huyền Đức để chấn chỉnh tình trạng xe chở cát gây ô nhiễm môi trường.

Việc khẩn trương xử lý phản ánh, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hậu quả và tăng cường kiểm tra của chính quyền xã Lâm Thao góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.