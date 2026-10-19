Phú Thọ: Xóm Gai mùa vàng, vun đắp diện mạo nông thôn mới

Mùa vàng ở Xóm Gai, phường Tân Hòa, Phú Thọ: Kỳ vọng một vụ mùa no ấm. Ảnh: BÌNH MINH

Mùa vàng trên đồng ruộng

Những ngày mùa, cánh đồng lúa ở Xóm Gai khoác lên mình màu vàng óng ả. Tiếng máy gặt rộn ràng trên đồng, những chuyến lúa nối nhau đưa về sân nhà tạo nên không khí lao động khẩn trương, phấn khởi. Với người nông dân, đây là thời điểm thu hoạch thành quả sau nhiều tháng gieo trồng, chăm sóc, đồng thời là dịp đánh giá hiệu quả sản xuất của cả một vụ mùa.

Theo thông tin từ người dân, năng suất lúa ước đạt khoảng 1,1 tạ/sào. Kết quả này mang đến niềm vui và kỳ vọng về nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp, góp phần trang trải sinh hoạt gia đình và tạo điều kiện để người dân tiếp tục đầu tư cho những vụ mùa tiếp theo.

Kết quả này có được là nhờ việc đưa máy móc vào khâu thu hoạch góp phần giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chủ động trong sản xuất. Khi sản xuất được duy trì ổn định, đời sống người dân từng bước được cải thiện, đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc

Phường Tân Hòa được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Tân Hòa, xã Hòa Bình và xã Yên Mông. Sau sắp xếp, phường có diện tích tự nhiên 56,986 km², quy mô dân số 14.316 người, với 26 xóm, tổ dân phố. Địa bàn có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống, chủ yếu là dân tộc Kinh và dân tộc Mường. Đáng chú ý, có 20 khu dân cư với trên 80% số hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Với đặc điểm đó, phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, cùng với việc phát triển nông nghiệp, phong trào thi đua yêu nước được địa phương triển khai sâu rộng, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân. Thông qua các phong trào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng và quê hương tiếp tục được phát huy.

Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; các tuyến đường, ngõ xóm được lắp đặt điện chiếu sáng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và cảnh quan khu dân cư. Đến nay, 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đây là những điều kiện thiết thực phục vụ sinh hoạt, sản xuất, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những đổi thay ấy cho thấy xây dựng nông thôn mới không chỉ nằm ở việc hoàn thiện hạ tầng mà còn thể hiện qua sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng dân cư. Từ việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh, mỗi người dân đều có thể đóng góp vào quá trình xây dựng quê hương.

Cảnh núi đồi Xóm Gai, phường Tân Hòa, Phú Thọ, đẹp bình yên trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Ảnh: BÌNH MINH

Nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội

Theo số liệu được cung cấp, thu nhập bình quân đầu người của phường Tân Hòa năm 2025 đạt khoảng 86,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%, hộ cận nghèo còn 0,86%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Những kết quả này phản ánh sự quan tâm đến phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cơ cấu kinh tế của địa phương có sự tham gia của các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; thương mại - dịch vụ. Trong đó, nông nghiệp vẫn gắn bó mật thiết với đời sống của đông đảo hộ dân. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa phù hợp và từng bước nâng cao giá trị nông sản.

Để người dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng, bên cạnh nâng cao năng suất, cần chú trọng giảm chi phí đầu vào, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ, tìm kiếm thị trường ổn định. Đồng thời, phát triển ngành nghề, thương mại và dịch vụ phù hợp với điều kiện địa phương cũng góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ vọng về những mùa vàng no ấm

Khi ánh hoàng hôn buông xuống trên những cánh đồng lúa chín bên núi đồi Xóm Gai, khung cảnh làng quê hiện lên bình yên, trù phú. Sắc vàng mùa gặt không chỉ báo hiệu thời điểm thu hoạch mà còn gửi gắm mong ước về nguồn thu ổn định, cuộc sống đủ đầy và tương lai ngày càng tươi sáng.

Từ những hạt thóc được vun trồng bằng công sức của người nông dân đến những tuyến đường được thắp sáng, những công trình hạ tầng phục vụ đời sống và các phong trào thi đua trong cộng đồng, mỗi thành quả đều góp phần làm nên diện mạo quê hương. Để những kết quả ấy tiếp tục được phát huy, cần duy trì sự đồng lòng của nhân dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, quan tâm đến an sinh xã hội và gìn giữ cảnh quan, bản sắc văn hóa địa phương.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh suy cho cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và để người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển. Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng và phát huy sức mạnh cộng đồng, phường Tân Hòa đang hướng tới xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Sắc vàng trên đồng ruộng Xóm Gai vì thế không chỉ là niềm vui của một mùa thu hoạch, mà còn là biểu tượng cho khát vọng về những mùa vụ thuận lợi, những gia đình ấm no và một quê hương ngày càng khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới./.