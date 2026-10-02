Phú Thọ: Xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho 358 tập thể, cá nhân

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh, UBND các xã, phường và Công ty Cổ phần CNCTech Thăng Long đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho 368 tập thể, cá nhân. Trong đó, có 367 trường hợp được đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2025-2026; 1 tập thể được đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị.

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo đúng quy định, có 358 tập thể, cá nhân bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ theo Luật Thi đua, khen thưởng; 10 tập thể, cá nhân không đủ tiêu chuẩn xét thưởng.

Cụ thể, trong số 358 trường hợp đủ điều kiện có: 1 tập thể được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 tập thể và 1 cá nhân được đề nghị Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 tập thể và 16 cá nhân được đề nghị Huân chương Lao động hạng Ba; 19 tập thể được đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ; 14 tập thể và 299 cá nhân được đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự chủ động, bài bản của cơ quan thường trực và các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong công tác thẩm định, rà soát hồ sơ thi đua.

Đặc biệt, đối với ngành Giáo dục, tỉnh có quy mô giáo dục lớn thứ 3 cả nước về số lượng cơ sở giáo dục và người học, luôn nằm trong tốp đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục, vì vậy, việc thẩm định đúng người có ý nghĩa quan trọng trong việc khích lệ, động viên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận tại hội nghị.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất trình Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 19 tập thể tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu các khối thi đua; đề nghị tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 299 cá nhân đủ điều kiện; tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 9 tập thể.

Đối với các hồ sơ cá nhân đề nghị Huân chương Lao động, mặc dù Luật Thi đua, Khen thưởng mới có một số điều kiện điều chỉnh, tạo thuận lợi hơn cho cán bộ, giáo viên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần thận trọng, rà soát kỹ lưỡng hơn. Việc lựa chọn cá nhân tuyên dương phải thực sự xuất sắc, tiêu biểu, có quá trình cống hiến bền bỉ và tạo sự “tâm phục, khẩu phục” trong toàn ngành.

Đối với các trường hợp chưa đề nghị đợt này, cơ quan chức năng cần thông tin đầy đủ, tiếp tục theo dõi, rà soát để đánh giá công tâm, khách quan trong các kỳ khen thưởng tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các định hướng mới.

Trong đó, việc đánh giá, xếp loại cán bộ cũng như xét tặng các danh hiệu thi đua phải đi vào thực chất, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá cán bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải dựa trên những kết quả nổi trội, vượt mức so với nhiệm vụ được giao. Sự siết chặt này nhằm bảo đảm kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu và tạo động lực phấn đấu thực sự trong bộ máy.

Đối với những ngành, lĩnh vực có nhiều thành tích và đóng góp lớn như giáo dục, y tế..., đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện công tác rà soát, đánh giá thật kỹ lưỡng và chặt chẽ để kịp thời tôn vinh đúng các điển hình tiên tiến.