Phú Thọ xem xét quy định nội dung, mức chi tổ chức thi kỹ năng nghề cấp tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, dự thảo nghị quyết gồm 5 điều, quy định cụ thể về đối tượng áp dụng, nội dung và mức chi tổ chức thi, nguồn kinh phí và trách nhiệm thực hiện.

Mức chi được đề xuất bằng 80% định mức quy định tại Thông tư số 63/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, cơ bản giữ nguyên so với mức chi thực tế trước đây. Các khoản chi chủ yếu gồm xây dựng kế hoạch, quy chế thi; biên soạn, thẩm định đề thi; tổ chức chấm thi, xét kết quả và tổng hợp báo cáo.

Kinh phí tổ chức dự kiến khoảng 1,16 tỷ đồng/kỳ, với chu kỳ 2 năm/lần, tăng khoảng 360 triệu đồng so với kỳ thi năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do mở rộng quy mô tổ chức sau hợp nhất tỉnh và tiếp nhận thêm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng, nội dung và mức chi, khả năng cân đối nguồn kinh phí, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định hiện hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm chặt chẽ về căn cứ pháp lý, phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Trong đó, cần làm rõ cơ sở xác định các mức chi, đánh giá kỹ tác động ngân sách, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thống nhất nội dung, mức chi, nguồn kinh phí thực hiện; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức các kỳ thi kỹ năng nghề cấp tỉnh trong thời gian tới.