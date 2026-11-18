Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Y tế báo cáo dự thảo Nghị quyết về quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán và giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, không phải là dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Theo phương án đề xuất, giá dịch vụ khám, chữa bệnh được xây dựng trên cơ sở 4 nhóm chi phí, gồm: Chi phí nhân công, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao.

Tổng số có 11.167 danh mục dịch vụ được đề xuất phê duyệt giá, thuộc các nhóm: Dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, kiểm tra sức khỏe; dịch vụ ngày giường bệnh; dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê và dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh (PACS).

Việc điều chỉnh giá nhằm bảo đảm các yếu tố chi phí cấu thành dịch vụ, bổ sung nguồn lực tài chính cho các cơ sở y tế duy trì hoạt động chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo dự thảo nghị quyết tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của HĐND tỉnh về quy định mức phân vùng học phí và mức học phí làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027.

Theo dự thảo, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung quy định mức học phí học trực tiếp và học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Cụ thể, mức học phí đối với cấp tiểu học là 550.000 đồng/người học/tháng; cấp THCS là 650.000 đồng/người học/tháng và cấp THPT là 950.000 đồng/người học/tháng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại hội nghị, tiếp tục rà soát kỹ nội dung, căn cứ pháp lý, đối tượng và phạm vi áp dụng của từng dự thảo Nghị quyết; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đối với dự thảo về giá dịch vụ khám, chữa bệnh, cần đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá, nhất là đối với quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Đối với dự thảo về học phí, cần làm rõ các đối tượng thụ hưởng, mức thu và chính sách hỗ trợ, hướng tới bảo vệ quyền lợi của người học và phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nội dung dự thảo, bảo đảm chất lượng và tiến độ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định