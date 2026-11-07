Phú Thọ: Xe tải kéo đất ra quốc lộ 6, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 5/11, tại Km58 quốc lộ 6, đoạn qua xóm Dụ Phượng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, hoạt động vận chuyển đất bằng xe tải diễn ra thường xuyên.

Trong quá trình lưu thông, một số xe tải có dấu hiệu kéo theo đất bám trên bánh xe, làm rơi vãi xuống mặt đường. Khi trời nắng, đất khô phát tán bụi, ảnh hưởng đến tầm nhìn và môi trường sống của người dân. Những ngày mưa, bùn đất hòa với nước tạo thành lớp trơn trượt, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Quốc lộ 6 qua xóm Dụ Phượng, phường Kỳ Sơn lầy lội do xe tải kéo đất ra đường, khiến các phương tiện, đặc biệt là xe máy, xe đạp gặp khó khăn khi lưu thông.

Đáng chú ý, nhiều thời điểm xe tải trọng lớn di chuyển chiếm phần lớn mặt đường, khiến xe máy, xe đạp phải đi sát lề để tránh. Tuy nhiên, khu vực ven đường cũng bị bùn đất bao phủ, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, vệ sinh môi trường, tình trạng trên còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là với người đi xe máy. Khi phanh hoặc chuyển hướng trên mặt đường dính bùn đất, phương tiện rất dễ bị trượt bánh, mất lái.

Anh Lê Văn B (SN 1990, ở phường Kỳ Sơn) cho biết: "Xe tải chở đất chạy qua đây khá nhiều, đất rơi xuống đường khiến mặt đường lúc nào cũng bẩn. Những hôm trời nắng thì bụi bay vào nhà, còn hôm mưa đường lại lầy lội, trơn trượt. Người dân đi xe máy rất vất vả, nhất là các cháu học sinh đi học qua khu vực này".

Theo phản ánh của người dân, bụi đất còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của các hộ dọc tuyến đường. Nhiều gia đình phải thường xuyên đóng cửa để hạn chế bụi bay vào nhà.

Chị Nguyễn Thị H (SN 1979, sinh sống ven quốc lộ 6) mong muốn các đơn vị vận chuyển đất thực hiện nghiêm việc che chắn phương tiện, không để đất đá rơi vãi trong quá trình lưu thông. Nếu để đất bám, kéo ra mặt đường, các đơn vị cần chủ động thu dọn, vệ sinh, không để ảnh hưởng kéo dài đến đời sống người dân.

Người dân cũng lo ngại, trong điều kiện quốc lộ 6 có mật độ phương tiện lớn, gồm xe tải, xe khách và xe máy, lớp bùn đất tồn đọng trên mặt đường sẽ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải chở đất kéo theo bùn đất ra quốc lộ 6, khiến mặt đường lầy lội, trơn trượt.

Người dân mong muốn tình trạng xe tải kéo đất ra quốc lộ 6 qua phường Kỳ Sơn sớm được khắc phục, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển đất; yêu cầu các chủ phương tiện che phủ hàng hóa đúng quy định, không chở quá tải, không để đất đá rơi vãi. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần thường xuyên vệ sinh mặt đường, kịp thời khắc phục những vị trí bị bùn đất gây trơn trượt.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Kỳ Sơn cho biết, lực lượng công an phường thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác, vận chuyển đất ký cam kết thực hiện vệ sinh, rửa đường hằng ngày nhằm bảo đảm môi trường và an toàn giao thông.

Công an phường cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp xe chở đất vi phạm. Đối với phản ánh về tình trạng bùn đất trên quốc lộ 6, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục ngay.

Lực lượng chức năng phường Kỳ Sơn yêu cầu đơn vị thi công rửa đường, khắc phục tình trạng bùn đất, bảo đảm an toàn giao thông.

Ngày 6/11, ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn cho biết, địa phương thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản theo phương án đã được thẩm định; đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định về an toàn, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như các công trình hạ tầng giao thông.

Thông tin thêm về hoạt động vận chuyển đất tại khu vực này, ông Nguyễn Tuân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Kỳ Sơn cho biết, đất dôi dư trong quá trình thực hiện dự án Khu công nghiệp Bình Phú được vận chuyển đến một dự án khác của cùng đơn vị và đã được tỉnh Phú Thọ chấp thuận.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, xe tải đã kéo đất ra quốc lộ 6, gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Sau khi nhận được phản ánh, UBND phường đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, thực hiện rửa lốp xe trước khi ra khỏi khu vực khai thác, thường xuyên vệ sinh tuyến đường. Đơn vị thi công đã thống nhất và cam kết thực hiện các yêu cầu này.

Lực lượng CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tăng cường kiểm tra các xe tải lưu thông trên quốc lộ 6.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu các đơn vị thi công vệ sinh mặt đường, bảo đảm không để bùn đất ảnh hưởng đến việc đi lại.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 4, ngày 6/11, đơn vị đã phối hợp với UBND và Công an phường Kỳ Sơn mời các doanh nghiệp khai thác đất trên địa bàn lên làm việc. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã ký cam kết không để đất kéo ra đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến giao thông.

Đối với đơn vị thi công Khu công nghiệp Bình Phú, lực lượng chức năng yêu cầu các xe vận chuyển đất từ khu vực khai thác ra quốc lộ 6 phải bảo đảm vệ sinh, không để đất bám bánh xe và kéo ra mặt đường. Đơn vị cũng phải thường xuyên rửa đường, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 4, doanh nghiệp đã ký cam kết và đang khảo sát tuyến đường để triển khai các biện pháp khắc phục.