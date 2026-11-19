Tiết mục văn nghệ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Long Cốc. (Ảnh: NGỌC LONG)

Điểm nhấn của chương trình là việc đồi chè Long Cốc được trao chứng nhận điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong khai thác tiềm năng, phát triển du lịch địa phương.

Năm 2026, Long Cốc ước đón 50.000 lượt khách, gấp 10 lần năm 2025. Cùng với đó, hạ tầng du lịch từng bước được cải thiện, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch được thúc đẩy.

Du khách và người dân thích thú thưởng thức các tiết mục văn nghệ do người dân địa phương biểu diễn tại Hội trại văn hóa.(Ảnh: NGỌC LONG)

Với chủ đề “Hương sắc trà - Bản sắc Mường, Kết nối thiên nhiên - Lan tỏa giá trị”, tuần lễ giới thiệu đến du khách cảnh quan những đồi chè xanh nối tiếp trên triền đồi trung du, nghề sản xuất chè, ẩm thực truyền thống, nông sản và các sản phẩm OCOP. Các không gian văn hóa trà, Bếp Mường cùng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa góp phần làm nổi bật nét đặc trưng trong đời sống của đồng bào địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Cốc Nguyễn Xuân Việt cho biết, thông qua sự kiện, Long Cốc hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, không chỉ dừng lại ở tham quan, ngắm cảnh đồi chè mà còn phát triển các hoạt động trải nghiệm nghề chè, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng.

Đây là hướng đi nhằm tạo sự khác biệt cho điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, đồng thời mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Cốc Nguyễn Xuân Việt cho biết thêm, một trong những mục tiêu quan trọng của việc xây dựng thương hiệu du lịch Long Cốc là tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đưa cộng đồng trở thành chủ thể tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Theo định hướng của địa phương, mỗi người dân sẽ trở thành một đại sứ du lịch, mỗi gia đình là một điểm đến thân thiện, mỗi sản phẩm địa phương là một câu chuyện văn hóa. Qua đó, việc phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Đến với Long Cốc, du khách được trải nghiệm hái và sao chè của người dân địa phương. (Ảnh: NGỌC LONG)

Trong khuôn khổ tuần lễ, từ ngày 20 đến 21/11, địa phương tổ chức chương trình khảo sát du lịch (Famtrip), tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành tìm hiểu điểm đến, trải nghiệm sản phẩm và kết nối xây dựng tour, tuyến. Hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch cũng được tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, thu hút doanh nghiệp hợp tác, đầu tư phát triển dịch vụ.

Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến và kết nối, Long Cốc kỳ vọng từng bước định vị hình ảnh vùng chè đặc trưng của Phú Thọ trên bản đồ du lịch, hình thành các sản phẩm có sức cạnh tranh và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, văn hóa, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng cao đời sống nhân dân.