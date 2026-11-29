Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương

Công khai thông tin từ khâu chuẩn bị đầu tư

Khi khảo sát một địa điểm, nhà đầu tư cần biết khu đất có phù hợp với mục đích sử dụng, mặt bằng đã được chuẩn bị đến đâu và phải thực hiện những thủ tục nào. Có thông tin sớm, doanh nghiệp có thể so sánh các địa điểm, dự tính chi phí và xây dựng tiến độ dự án. Vì vậy, trong Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2026–2030, Phú Thọ đặt nhiệm vụ công khai quy hoạch, kế hoạch đầu tư và các dự án trọng điểm bên cạnh cải cách thủ tục hành chính.

Được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 15/1/2026, đề án lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến xã, phường. Đối với các dự án cần mặt bằng, tỉnh tập trung đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư. Cùng với đó, tỉnh mở rộng dịch vụ công trực tuyến, giúp doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện thủ tục.

Một bước triển khai cụ thể là thí điểm cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính. Với “Luồng xanh 24 giờ”, các thủ tục thiết yếu thuộc danh mục được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong vòng 24 giờ. Với “Luồng xanh 50%”, thời gian xử lý ở từng khâu đối với các dự án, thủ tục được lựa chọn được yêu cầu rút ngắn ít nhất một nửa so với quy định. Phú Thọ cũng bổ sung danh mục dự án trong quá trình thí điểm. Việc công bố danh mục và thời hạn xử lý giúp nhà đầu tư biết hồ sơ nào được áp dụng và chủ động tính toán tiến độ.

Lắng nghe để gỡ vướng cho doanh nghiệp

Khi vướng mắc liên quan đến nhiều cơ quan, Chương trình Cà phê doanh nhân tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành. Tại buổi đối thoại, doanh nghiệp có thể trình bày hồ sơ vướng ở đâu, đã thực hiện những bước nào và cần hướng dẫn thêm nội dung gì. Các cơ quan chuyên môn cùng đối chiếu quy định, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm của từng đơn vị.

Tại Chương trình Cà phê doanh nhân, doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành về vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư

Qua chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành trả lời dứt khoát, nêu rõ nội dung nào đủ điều kiện thực hiện và viện dẫn căn cứ pháp lý cụ thể. Với những quy định còn có cách hiểu khác nhau, cơ quan chuyên môn cần chủ động rà soát hồ sơ, xin ý kiến hướng dẫn để thống nhất cách xử lý. Khi có câu trả lời rõ ràng, doanh nghiệp có cơ sở quyết định tiếp tục thủ tục, bổ sung hồ sơ hay điều chỉnh phương án đầu tư. Những phản ánh tại chương trình cũng giúp cơ quan quản lý nhận diện các khâu cần hướng dẫn thống nhất hơn.

Gắn giải quyết kiến nghị với hoàn thiện chính sách

Tại hội nghị đối thoại quý III/2026 với gần 150 doanh nghiệp, các kiến nghị đặt ra trải từ giải phóng mặt bằng, hoàn thuế đến tuyển dụng lao động có tay nghề và bảo đảm an toàn giao thông quanh khu công nghiệp. Phạm vi các vấn đề cho thấy nhu cầu hỗ trợ kéo dài từ khi chuẩn bị dự án đến lúc nhà máy đi vào hoạt động. Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xác định rõ phương án, cơ quan chịu trách nhiệm và tiến độ xử lý từng kiến nghị. Việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời. Nội dung vượt thẩm quyền phải được chủ động báo cáo, đề xuất hướng xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư sáng 23/9/2026

Cùng với việc giải quyết kiến nghị, Phú Thọ cụ thể hóa chính sách hỗ trợ theo nhu cầu của từng lĩnh vực. Ngày 12/11/2026, UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026–2035. Chương trình đặt nhiệm vụ rà soát, hướng dẫn thực hiện các chính sách về tài chính, thuế và tín dụng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm thuộc danh mục ưu tiên. Tỉnh cũng sẽ rà soát khả năng bố trí mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp hiện có, căn cứ vào nhu cầu sản xuất và quy hoạch được duyệt.

Từ lúc chọn địa điểm đến khi tổ chức sản xuất, doanh nghiệp cần biết quy định nào áp dụng cho mình, thủ tục mất bao lâu và cơ quan nào giải quyết khi có vướng mắc. Mức độ thuận lợi của môi trường đầu tư tại Phú Thọ sẽ được thể hiện qua khả năng tiếp cận những thông tin đó và chất lượng xử lý từng hồ sơ, kiến nghị.