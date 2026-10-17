Phú Thọ: Xác minh phản ánh về bữa ăn bán trú tại trường tiểu học

Ngày 15/10/2026, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh khay ăn bán trú của học sinh nhà trường (gồm cơm trắng, canh rau, ít muối lạc, hai miếng thịt viên và bánh ngọt), thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận, chia sẻ.

Hình ảnh suất ăn đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 15/10. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, UBND xã Lập Thạch giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, làm rõ nội dung phản ánh.

Theo kết quả xác minh bước đầu, đối với hình ảnh được đăng tải, căn cứ báo cáo của nhà trường và hồ sơ lưu mẫu, cơ quan chức năng xác định đây là khay ăn ngày 16/9/2026, gồm cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan. Mức thu bữa ăn bán trú được nhà trường áp dụng là 19.000 đồng/suất, tương đương năm học trước.

UBND xã Lập Thạch yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường và bộ phận cấp dưỡng nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nhà trường được yêu cầu công khai hình ảnh bữa ăn thực tế hằng ngày qua nhóm Zalo hoặc các kênh liên lạc của lớp, tạo điều kiện để phụ huynh theo dõi, giám sát.

Địa phương cũng yêu cầu các trường trên địa bàn tăng cường kiểm soát bữa ăn bán trú, bảo đảm công khai, minh bạch thông tin.

Trao đổi với báo chí ngày 16/10/2026, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Lập Thạch, cho biết địa phương đang tiếp tục xác minh các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch I. Công an xã Lập Thạch đang làm việc với nhà trường; chính quyền địa phương cũng yêu cầu kiểm tra, làm rõ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú./.