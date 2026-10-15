Phú Thọ: Xã Xuân Lãng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Chú trọng dinh dưỡng, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm

Với số lượng học sinh đăng ký ăn bán trú lớn, công tác tổ chức bữa ăn tại Trường Tiểu học Xuân Lãng A được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với sức khỏe và sự phát triển của học sinh. Năm học 2026–2027, trường có 1.700 học sinh đăng ký ăn bán trú tại cả 3 phân hiệu, chiếm 83% tổng số học sinh toàn trường. Riêng tại điểm trường chính, có 460 học sinh ăn bán trú, với mức tiền ăn 21.000 đồng/học sinh/ngày. Đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường hiện nay là Công ty TNHH New Time có địa chỉ trụ sở tại phường Vĩnh Phúc.

Nhà giáo Trần Thị Thu Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Lãng A cho biết: “Bếp ăn nhà trường đã được địa phương quan tâm xây dựng khang trang, hiện đại, bảo đảm nguyên tắc vận hành một chiều, góp phần hạn chế nguy cơ nhiễm chéo trong quá trình sơ chế, chế biến và phân chia thức ăn. Thực đơn được thay đổi thường xuyên nhằm tạo sự đa dạng trong bữa ăn, giúp học sinh ăn ngon miệng và bổ sung các dưỡng chất cần thiết. Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, nhà trường đã thành lập tổ bảo đảm an toàn thực phẩm với các thành viên, gồm hiệu trưởng, 3 hiệu phó, 3 giám sát viên, 2 kế toán, 1 thủ quỹ và 2 cán bộ y tế. Tổ có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, giám sát thực phẩm đầu vào và giám sát chất lượng bữa ăn hằng ngày, đảm bảo kiểm soát chất lượng từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khi suất ăn được đưa tới học sinh”.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Xuân Lãng A thường xuyên kiểm tra hoạt động tại bếp ăn bán trú của nhà trường.

Đáng chú ý, nhà trường chú trọng công khai các hoạt động liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú, qua đó tăng cường tính minh bạch và tạo điều kiện để các lực lượng liên quan cùng tham gia giám sát. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng tại điểm trường chính hiện có 3 người, thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh cá nhân, trang phục và quy trình chế biến; đồng thời được tập huấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kiểm tra công tác lưu mẫu thức ăn tại Trường Tiểu học Xuân Lãng A.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc chăm sóc sức khỏe học sinh không dừng lại ở chất lượng bữa ăn. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh để có cơ sở theo dõi tình trạng thể chất. Các hoạt động giáo dục thể chất cũng được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao thể lực, hình thành thói quen vận động và hỗ trợ học sinh phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bữa ăn bán trú gắn với mục tiêu phát triển toàn diện trẻ mầm non

Nếu ở bậc tiểu học, việc tổ chức bữa ăn bán trú gắn với yêu cầu bảo đảm dinh dưỡng và duy trì nền nếp học tập, thì tại Trường Mầm non Xuân Lãng, bữa ăn còn là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ hằng ngày.

Học sinh Trường Mầm non Xuân Lãng được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027.

Hiện nhà trường có 1 điểm chính và 6 phân hiệu, với tổng số 2.159 học sinh thuộc 97 nhóm, lớp. 100% trẻ đang theo học tại trường đều đăng ký ăn bán trú, tuy nhiên, lượng học sinh ăn bán trú thực tế hằng ngày dao động từ 1.700 – 1.800 trẻ. Quy mô lớn, địa bàn tổ chức tại nhiều điểm trường, trong đó có các điểm lẻ, đặt ra yêu cầu cao đối với việc điều phối thực phẩm, tổ chức chế biến và duy trì chất lượng bữa ăn đồng đều.

Giờ ăn bán trú của học sinh Trường Mầm non Xuân Lãng.

Nhà giáo Nguyễn Thị Như Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lãng, cho biết: “Nhà trường thực hiện việc cung cấp suất ăn bán trú theo quy định; thực đơn được xây dựng theo tuần, công tác kiểm thực và lưu mẫu thức ăn được thực hiện nhằm phục vụ việc kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Chế độ ăn được bố trí phù hợp với từng độ tuổi, trong đó trẻ nhà trẻ có 4 bữa/ngày, trẻ mẫu giáo có 3 bữa/ngày.

“An toàn trường học và bữa ăn bán trú luôn được đặt lên hàng đầu”, cô Nguyễn Thị Như Trang nhấn mạnh.

Với đặc thù có nhiều phân hiệu, việc tổ chức bữa ăn tại Trường Mầm non Xuân Lãng đòi hỏi sự chủ động trong bố trí nhân lực, điều phối và bảo đảm các điều kiện cần thiết tại từng điểm trường. Dù còn những khó khăn nhất định, nhà trường vẫn nỗ lực duy trì nền nếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

"An toàn trường học và bữa ăn bán trú luôn được đặt lên hàng đầu" tại Trường Mầm non Xuân Lãng.

Bên cạnh các bữa ăn chính và phụ theo độ tuổi, nhà trường hiện bố trí thêm một bữa sữa vào buổi sáng cho những trẻ đăng ký trên tinh thần tự nguyện. Đây là giải pháp được triển khai nhằm bổ sung dinh dưỡng, góp phần cải thiện thể trạng và hạn chế nguy cơ thấp còi, suy dinh dưỡng ở trẻ. Thực tế tại hai cơ sở giáo dục cho thấy, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú không chỉ phụ thuộc vào mức tiền ăn hay thực đơn, mà còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm, đội ngũ chế biến và gia đình học sinh. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, tổ chức chế biến đến giám sát bữa ăn, mỗi khâu đều cần được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và có trách nhiệm.

Tăng cường quản lý, thẩm định năng lực đơn vị cung cấp thực phẩm

Cùng với sự chủ động của các nhà trường, chính quyền xã Xuân Lãng xác định tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ cần được triển khai thường xuyên, nhất là trong bối cảnh số lượng học sinh ăn bán trú lớn và nhu cầu sử dụng thực phẩm hằng ngày ở các trường học ngày càng cao.

Ông Vũ Duy Tín, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Xuân Lãng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục, Phòng Văn hóa – Xã hội đã tham mưu UBND xã ban hành các văn bản triển khai thực hiện Công điện số 64, Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 348 và Công văn số 4082 của UBND tỉnh Phú Thọ. Các văn bản nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Một trong những giải pháp trọng tâm của địa phương là thành lập Tổ thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực các đơn vị đăng ký cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm cho các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn xã trong năm học 2026–2027. Tổ gồm 12 thành viên, có trách nhiệm rà soát, thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ do các đơn vị cung cấp; đồng thời tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm khi cần thiết.

Nội dung thẩm định tập trung vào các điều kiện cơ sở vật chất, khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến, kho bảo quản, trang thiết bị, dụng cụ và điều kiện vệ sinh. Bên cạnh đó, tổ thẩm định xem xét điều kiện, phương tiện vận chuyển thực phẩm, khả năng duy trì các yêu cầu an toàn trong quá trình giao nhận tại trường học; đánh giá nguồn cung, khả năng truy xuất nguồn gốc, tính ổn định của nguồn hàng và năng lực đáp ứng nhu cầu thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú.

Việc thẩm định hồ sơ kết hợp kiểm tra thực tế được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, hạn chế những rủi ro ngay từ khâu đầu vào. Đây cũng là cơ sở để tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng thực phẩm cho trường học, bảo đảm nguyên liệu phục vụ chế biến có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Trong bối cảnh bữa ăn bán trú trở thành một phần thiết yếu trong hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh, yêu cầu đặt ra đối với xã Xuân Lãng không chỉ là bảo đảm đủ suất ăn mỗi ngày, mà còn phải kiểm soát được chất lượng, cân đối dinh dưỡng và duy trì an toàn trong toàn bộ quy trình tổ chức. Sự vào cuộc của chính quyền địa phương, trách nhiệm của các nhà trường và việc giám sát chặt chẽ các đơn vị cung cấp thực phẩm sẽ là những yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Từ những giải pháp đang được triển khai, xã Xuân Lãng từng bước hướng tới nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú theo hướng thực chất, minh bạch và bền vững. Qua đó, mỗi bữa ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện thể chất và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.