Phú Thọ: Xã Tiên Lương ứng dụng công nghệ số, hướng dẫn canh tác, chăm sóc cây trồng phù hợp

Từ nếp canh tác truyền thống đến khát vọng đổi mới

Từ bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của người dân vùng trung du Phú Thọ. Trên những thửa ruộng trải dài giữa đồi gò, hình ảnh người nông dân cần mẫn gieo cấy, chăm bón đã trở thành nét đẹp quen thuộc của làng quê. Những kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều thế hệ không chỉ giúp người dân thích ứng với điều kiện tự nhiên mà còn góp phần hình thành những giá trị đặc trưng trong văn hóa lao động nông nghiệp.

Xã Tiên Lương có diện tích tự nhiên khoảng 54,5 km² với hơn 38.000 người, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của nhiều hộ gia đình. Cùng với sự cần cù, chịu khó, người dân nơi đây luôn gìn giữ những kinh nghiệm canh tác được truyền lại từ cha ông.

Cảnh đồng đất lúa nước xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ – địa bàn thuần nông rộng 54,5 km² với tiềm năng canh tác trù phú nhưng đang đối mặt với bài toán tối ưu hóa chi phí phân bón đầu vào

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, một số tập quán sản xuất truyền thống cũng bộc lộ những hạn chế cần thay đổi. Trong đó, thói quen bón phân dựa vào màu sắc lá lúa là một ví dụ. Quan niệm cây lúa càng xanh tốt thì năng suất càng cao khiến không ít nông dân có xu hướng sử dụng phân đạm vượt quá nhu cầu thực tế. Việc bón phân thiếu cân đối không chỉ làm tăng chi phí mà còn khiến cây lúa dễ đổ ngã, phát sinh sâu bệnh, kéo theo nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Những vấn đề tưởng chừng nhỏ bé ấy lại ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người nông dân và môi trường sinh thái đồng ruộng. Từ thực tế đó, chị Nguyễn Thị Bích Hoàn, công chức UBND xã Tiên Lương, đã dành thời gian tìm tòi, nghiên cứu và đề xuất sáng kiến “Bảng so màu lá lúa điện tử (e-LCC) trên nền tảng Zalo và Web di động phục vụ tiết giảm phân bón đạm trên cây lúa tại xã Tiên Lương”.

Ý tưởng xuất phát từ một câu hỏi giản dị về việc làm thế nào để người nông dân có thể tiếp cận kiến thức khoa học ngay trên đồng ruộng, bằng những công cụ quen thuộc và không phải đầu tư quá nhiều chi phí?

Giao diện 5 cấp độ màu lá chuẩn hóa của mô hình e-LCC tích hợp thuật toán khuyến cáo bón phân cho 1 sào Bắc Bộ

Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu về sinh lý và dinh dưỡng cây lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), kết hợp với đặc điểm canh tác tại địa phương, mô hình được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ sử dụng.

Thông qua điện thoại thông minh, người nông dân có thể lựa chọn giống lúa, loại đất, giai đoạn sinh trưởng và đối chiếu màu sắc lá lúa để nhận khuyến nghị về lượng phân bón phù hợp. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm quan sát, người sản xuất có thêm công cụ tham khảo dựa trên cơ sở khoa học để đưa ra quyết định chăm sóc cây trồng.

Điều đáng chú ý là sáng kiến không hướng tới những thiết bị công nghệ đắt tiền mà tận dụng nền tảng Zalo vốn đã quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Chính sự gần gũi ấy mở ra khả năng đưa tri thức khoa học đến với người nông dân một cách tự nhiên và thuận tiện hơn.

Gieo mầm sáng tạo trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, sự phát triển của mỗi địa phương không chỉ được thể hiện qua hệ thống đường giao thông, trường học hay những công trình hạ tầng khang trang, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức, nếp nghĩ và cách làm của người dân.

Một vùng quê thực sự phát triển khi người nông dân không chỉ cần cù lao động mà còn biết chủ động tiếp cận tri thức, ứng dụng khoa học và từng bước làm chủ phương thức sản xuất hiện đại. Từ góc nhìn ấy, sáng kiến của chị Nguyễn Thị Bích Hoàn mang ý nghĩa vượt ra ngoài một giải pháp kỹ thuật đơn thuần.

Theo phương án đề xuất, mô hình e-LCC có tổng kinh phí dự kiến dưới 50 triệu đồng, tập trung vào xây dựng nền tảng số, công cụ hỗ trợ, tập huấn và theo dõi quá trình sử dụng. Các tính toán trong hồ sơ sáng kiến cho thấy, nếu được triển khai hiệu quả, giải pháp có thể góp phần giảm lượng phân đạm, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời cải thiện hiệu quả kinh tế trên mỗi diện tích canh tác.

Biểu đồ so sánh các chỉ số nông học và kinh tế giữa tập quán cũ và mô hình e-LCC trên 1 ha khảo nghiệm

Tuy nhiên, để những lợi ích kỳ vọng trở thành kết quả thực tế, mô hình cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá và hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Bởi đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không chỉ đòi hỏi ý tưởng phù hợp mà còn cần cơ sở khoa học, tính khả thi và sự đồng thuận của cộng đồng.

Điều đáng trân trọng trong câu chuyện Tiên Lương chính là tinh thần chủ động tìm kiếm giải pháp từ thực tiễn đời sống. Khi một cán bộ cơ sở quan tâm đến những khó khăn của người dân, nỗ lực nghiên cứu và đề xuất cách làm mới, tinh thần đổi mới sáng tạo đã được khơi dậy từ những điều bình dị nhất.

Đó cũng là một giá trị cần được nuôi dưỡng trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Khuyến khích tinh thần học hỏi, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Chuyển đổi số song hành cùng giá trị truyền thống

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc đưa công nghệ về nông thôn cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn là quá trình nâng cao dân trí, thay đổi thói quen và hình thành tác phong lao động khoa học.

Một chiếc điện thoại thông minh, khi được sử dụng đúng mục đích, có thể trở thành công cụ học tập, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ sản xuất. Những ứng dụng gần gũi với đời sống chính là cầu nối để người dân từng bước tiếp cận thành tựu của thời đại số.

Tuy nhiên, hiện đại hóa nông nghiệp không có nghĩa là phủ nhận những kinh nghiệm truyền thống. Trái lại, sự phát triển bền vững cần được xây dựng trên nền tảng kế thừa những giá trị tốt đẹp của văn hóa nông thôn, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những tiến bộ khoa học và công nghệ.

Từ những thửa ruộng Tiên Lương, câu chuyện về bảng so màu lá lúa điện tử gợi mở một hướng tiếp cận chuyển đổi số bắt đầu từ nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện của người dân và hướng đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Dẫu còn cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả và hoàn thiện, sáng kiến đã cho thấy tiềm năng sáng tạo ngay từ cơ sở, nơi những vấn đề của đời sống có thể trở thành động lực tìm kiếm giải pháp mới. Xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại không chỉ là làm thay đổi diện mạo làng quê, mà quan trọng hơn là vun đắp những con người có tri thức, biết trân trọng truyền thống, chủ động đổi mới và khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình.