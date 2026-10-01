Phú Thọ: Xã Tam Đảo tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, tạo nền tảng phát triển kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã và sự điều hành tập trung, quyết liệt của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tam Đảo cơ bản ổn định; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tương đối đồng bộ; thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công cơ bản bảo đảm tiến độ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo.

Cùng với đó, xã chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quản lý tài sản công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết đơn thư, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Những kết quả này tạo tiền đề để địa phương tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển, nhất là quản lý quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng.

Ông Lâm Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Nông Nghiệp và Môi trường xã Tam Đảo tích cực chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã.

Trong công tác quy hoạch, xây dựng và giao thông, UBND xã Tam Đảo tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng; phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tham gia ý kiến đối với các nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn.

Xã đã phối hợp thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất dịch vụ tại thị trấn Hợp Châu cũ, khu Lồng Chấy, xã Minh Quang cũ và khu Đồi Thông; làm việc với các chủ đầu tư để cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất đối với 2 cụm công nghiệp Yên Trung, Hợp Thành. Đồng thời, địa phương phối hợp cung cấp số liệu, thông tin về các quy hoạch hiện hành phục vụ việc điều chỉnh quy hoạch chung phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được triển khai thường xuyên. Qua kiểm tra tổng thể, UBND xã phát hiện 14 trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 3 trường hợp xây dựng không có giấy phép.

Đối với các trường hợp vi phạm, địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp với tổng số tiền 217,5 triệu đồng; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử phạt 3 trường hợp khác. Các trường hợp còn lại được cơ quan chuyên môn xác minh, lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Tại một số khu vực như đường xuống Thác Bạc, khu Mơ Màng Sâu và khu vực đấu nối từ Làng Mèn Mén với Quốc lộ 2B, xã tổ chức kiểm tra, xử lý và yêu cầu tháo dỡ các công trình, hạng mục vi phạm.

Việc xử lý được thực hiện theo hướng kiên quyết, đúng quy định, góp phần lập lại trật tự xây dựng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức trên địa bàn.

Cùng với quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường được xã Tam Đảo xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Xã Tam Đảo phát động chiến dịch tháng cao điểm chỉnh trang Khu du lịch Tam Đảo.

Thực hiện các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy xã, địa phương đã tổ chức hội nghị giữa Thường trực Đảng ủy, UBND xã với bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đơn vị liên quan để triển khai nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Qua đó, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa bàn dân cư tiếp tục được làm rõ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngay từ cơ sở.

Song song với đó, xã triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tổng số có 72.140 thửa đất cần hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu; trong đó 5.278 thửa đã được làm sạch, 2.185 thửa đang được ưu tiên cập nhật và 64.677 thửa tiếp tục được rà soát.

Địa phương đã rà soát 72 trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và bàn giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tam Đảo; đồng thời rà soát 638 thửa đất trong số 64.677 thửa cần tiếp tục kiểm tra.

Những con số trên cho thấy khối lượng công việc trong quản lý đất đai tại địa phương rất lớn. Việc chuẩn hóa dữ liệu, rà soát hiện trạng và hoàn thiện hồ sơ không chỉ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân mà còn tạo cơ sở để quản lý chặt chẽ quỹ đất, hạn chế phát sinh vi phạm và phục vụ công tác quy hoạch, đầu tư trong thời gian tới.

Đối với chính sách đất dịch vụ, tổng số trường hợp phải giao đất trên địa bàn các xã Hồ Sơn, Minh Quang và thị trấn Hợp Châu cũ là 336 trường hợp. Đến nay, xã đã giải quyết 311 trường hợp, còn 25 trường hợp tiếp tục được tập trung tháo gỡ.

Trong đó, tại địa bàn thị trấn Hợp Châu cũ còn 7 trường hợp; xã đã hoàn thiện 3 hồ sơ dự kiến trình ban hành quyết định giao đất, 4 hồ sơ đang phối hợp với các hộ dân hoàn thiện theo quy định.

Tại khu vực Lồng Chấy, xã Minh Quang cũ còn 18 trường hợp. UBND xã đã phối hợp với Viện Quy hoạch thuộc Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ trình UBND xã ban hành quyết định điều chỉnh, đồng thời hoàn thành hạ tầng khu đất và bàn giao mặt bằng để UBND xã quản lý, sử dụng. Địa phương cũng đã báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giao đất dịch vụ cho các hộ dân.

Việc tập trung giải quyết các trường hợp còn tồn đọng được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và từng bước hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm, xã đã giải quyết 111 thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, gồm 60 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 51 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Địa phương cũng phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 5; tham gia thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Là địa bàn có thế mạnh nổi bật về du lịch, Tam Đảo đứng trước yêu cầu vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai, xây dựng, môi trường và hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, du lịch Tam Đảo đón 458.800 lượt khách, trong đó Khu du lịch quốc gia Tam Đảo đón 408.660 lượt khách và sân golf đón 50.140 lượt. Toàn xã hiện có 277 cơ sở kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà nghỉ du lịch với tổng số 3.762 phòng; trong đó có hệ thống khách sạn, biệt thự du lịch, nhà nghỉ, homestay và điểm cắm trại phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và ký cam kết với các hộ kinh doanh tại khu du lịch quốc gia Tam Đảo.

Cùng với thúc đẩy du lịch, xã tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chỉnh trang cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng phong cách kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp với phương châm "Vui vẻ, thân thiện, mến khách".

Việc niêm yết giá, không ép giá, không chèo kéo du khách được yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Đây không chỉ là yêu cầu trong quản lý hoạt động du lịch mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Tam Đảo thân thiện, văn minh, hấp dẫn, tạo sức cạnh tranh cho điểm đến.

Các hộ dân ký cam kết kinh doanh văn minh, sạch đẹp tại khu du lịch quốc gia Tam Đảo.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được địa phương chú trọng, nhất là tại các trục đường giao thông, khu vực công cộng và những điểm thường xuyên phát sinh rác thải. Các thôn dân cư, cơ quan, đơn vị được đôn đốc tăng cường thu gom rác; công tác tuyên truyền người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được đẩy mạnh.

Cùng với những kết quả trong quản lý đất đai, xây dựng và du lịch, tình hình thu ngân sách trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 ước đạt 542,87 tỷ đồng, bằng 177% dự toán tỉnh giao và 148% dự toán HĐND xã giao.

Trong lĩnh vực giao thông, xã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm hành lang giao thông, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch, nhất là trong các dịp lễ, thời điểm lượng khách tăng cao.

Với sự gia tăng lượng khách du lịch, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu đầu tư, xây dựng ngày càng lớn, công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng tại Tam Đảo tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Quản lý chặt chẽ từ quy hoạch, sử dụng đất đến xây dựng và môi trường không chỉ nhằm xử lý các vi phạm phát sinh mà còn tạo lập môi trường phát triển ổn định, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026 đang tạo nền tảng để xã Tam Đảo tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung xử lý các tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời gắn quản lý tài nguyên với phát triển du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Qua đó, địa phương hướng tới mục tiêu khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, giữ gìn cảnh quan và bản sắc, xây dựng Tam Đảo phát triển theo hướng văn minh, bền vững, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn gắn với không gian sống an toàn, xanh và thân thiện.