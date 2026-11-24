Chủ động từ công tác chỉ đạo, điều hành

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Tam Đảo luôn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

Ngay từ đầu năm, UBND xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản và quyết định nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ CCHC, bảo đảm các nội dung được triển khai đồng bộ, thống nhất đến từng bộ phận, đơn vị. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với vai trò của người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

Tại các cuộc họp về hành chính luôn được xã Tam Đảo chú trọng vào các vấn đề trọng tâm để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

CCHC không được xác định là nhiệm vụ riêng của bộ phận chuyên môn mà được lồng ghép vào chương trình công tác chung của UBND xã, thường xuyên được đưa ra trao đổi tại các cuộc họp giao ban. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được kịp thời nhận diện, tháo gỡ; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công luôn có những sáng kiến, tham mưu giúp UBND xã thực hiện nhanh gọn, hiệu quả CCHC.

Cùng với đổi mới phương thức chỉ đạo, xã Tam Đảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính. Đến nay, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản điện tử; việc sử dụng chữ ký số được triển khai đồng bộ, góp phần giảm thời gian xử lý công việc, hạn chế giấy tờ, nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị.

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý mà còn tạo nền tảng để xã từng bước hình thành phương thức điều hành linh hoạt, nhanh chóng, phù hợp với yêu cầu của mô hình chính quyền hiện đại.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công luôn nỗ lực chỉ đạo cán bộ của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh và xã giao.

Công tác tuyên truyền về CCHC cũng được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp thông qua hội nghị, tập huấn, xã tăng cường sử dụng hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội để cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, qua đó nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Tăng tốc cải cách thủ tục, nâng chất lượng phục vụ

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tam Đảo.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công cho biết: Xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu trực tiếp tác động đến người dân và doanh nghiệp, xã Tam Đảo tập trung rà soát, đánh giá các thủ tục thuộc thẩm quyền, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, thuận tiện, công khai và minh bạch.

Cùng với đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả được kiểm soát chặt chẽ; việc công khai thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình, số hóa hồ sơ và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến được chú trọng. Đặc biệt, xã tăng cường kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, chủ động nhận diện nguy cơ phát sinh hồ sơ chậm, quá hạn để kịp thời xử lý.

Những chuyển biến trong công tác giải quyết thủ tục hành chính được thể hiện rõ qua kết quả thực tế. Từ ngày 1/1 đến ngày 1/11/2026, xã Tam Đảo đã tiếp nhận 10.852 hồ sơ, giải quyết 10.482 hồ sơ; trong đó có 10.440 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,60%.

Hiện nay, xã có 373 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, gồm 94 thủ tục cung cấp dịch vụ công một phần và 279 thủ tục cung cấp dịch vụ công toàn trình. UBND xã duy trì việc hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tăng cường kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ, nhất là những thủ tục có tính chất liên ngành, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của xã có sự cải thiện. Tại thời điểm cập nhật, Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 72,8 điểm, xếp thứ 115/148 xã, phường, tăng đáng kể so với mức 57,58 điểm, xếp thứ 129/148 vào đầu tháng 10.

Kết quả này cho thấy những nỗ lực của xã trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tạo động lực để địa phương tiếp tục rà soát từng tiêu chí, tìm ra những khâu còn hạn chế để tập trung khắc phục.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Nhân dân xã Tam Đảo luôn hài lòng về công tác phục vụ của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Đảo, cải cách hành chính muốn tạo chuyển biến thực chất phải bắt đầu từ việc thay đổi phương thức phục vụ, trong đó sự thuận tiện và hài lòng của người dân, doanh nghiệp được xem là một trong những thước đo quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Trên tinh thần đó, xã tiếp tục tập trung rà soát, công khai, cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả, kịp thời xử lý nguy cơ chậm hạn, nhất là đối với các thủ tục liên quan đến đất đai - lĩnh vực thường phát sinh nhiều hồ sơ, có tính chất phức tạp và liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Địa phương cũng xác định nâng cao chất lượng dịch vụ công toàn trình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, khai thác và sử dụng lại dữ liệu đã được số hóa sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ.

Cùng với đó, xã tập trung phân tích những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến điểm số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để có giải pháp khắc phục cụ thể. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị được tăng cường, bảo đảm các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

Một trong những định hướng được Tam Đảo chú trọng là đưa hoạt động hỗ trợ dịch vụ công đến gần người dân hơn. Xã dự kiến tăng cường hướng dẫn tại các thôn, nhất là hỗ trợ những nhóm người còn hạn chế về kỹ năng số, giúp người dân từng bước làm quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong giải quyết công việc hành chính.

Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Các văn bản của Tỉnh và của UBND xã Tam Đảo luôn được ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công chỉ đạo cán bộ của trung tâm xử lý nhanh và hiệu quả.

Thời gian tới, UBND xã Tam Đảo xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCHC; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Cùng với rà soát, đơn giản hóa thủ tục, xã sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng số.

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức sẽ tiếp tục gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức công vụ, hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức chủ động đổi mới phương pháp làm việc.

Xã cũng đặt mục tiêu duy trì việc xử lý văn bản trên môi trường mạng, sử dụng chữ ký số theo đúng quy định; đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm.

Cùng với cải cách bên trong bộ máy, Tam Đảo xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng để tạo đồng thuận xã hội. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình chuyển đổi phương thức phục vụ của chính quyền. Vì vậy, việc cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu, hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ kịp thời sẽ tiếp tục được địa phương quan tâm.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2026, xã Tam Đảo đang từng bước tạo dựng nền hành chính theo hướng kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai và phục vụ. Mục tiêu cuối cùng của quá trình cải cách không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hay nâng cao các chỉ số hành chính, mà quan trọng hơn là tạo sự thuận tiện, minh bạch và niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền cơ sở.

Ngọc Minh