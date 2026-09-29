Phú Thọ: Xã Nguyệt Đức gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án

Hoàn thành GPMB hơn 23.400m²

Theo UBND xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ, trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND xã Nguyệt Đức tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với 4 dự án trên địa bàn. Các đơn vị liên quan được yêu cầu bám sát tiến độ, đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường và tổ chức chi trả theo quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND xã Nguyệt Đức đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 2/4 dự án trên địa xã với tổng diện tích 23.474,6m², kinh phí hơn 5,91 tỷ đồng.

Đến nay, 2 dự án đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, với tổng diện tích 23.474,6m², kinh phí hơn 5,91 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Tuấn, Giám đốc Ban QLDA xã Nguyệt Đức.

Tại dự án nạo vét thủy vực kết hợp kè đá, đường dạo, hệ thống lan can, cây xanh, điện chiếu sáng, rãnh thoát nước thôn Mai Yên, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc (nay thuộc xã Nguyệt Đức), toàn bộ 10.047,8m² đất đã được giải phóng mặt bằng. Có 39/39 hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 4,3 tỷ đồng.

Đối với dự án khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Bãi Giam, Khoát Đá, thôn Tiên Đài, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc - giai đoạn 2, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 13.426,8m². Trong đó, diện tích đất nông nghiệp quỹ I của tập thể, hộ gia đình, cá nhân là 2.527,5m²; đất nông nghiệp do UBND xã quản lý 10.257,5m² và đất giao thông do UBND xã quản lý 641,8m². Tổng kinh phí đã chi trả hơn 1,6 tỷ đồng.

Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tại 2 dự án góp phần tạo quỹ đất sạch, bảo đảm điều kiện triển khai các bước tiếp theo, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng ngày 29/9, ông Nguyễn Việt Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Nguyệt Đức cho biết, đối với các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đơn vị đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm công tác bàn giao, quản lý mặt bằng đúng quy định.

“Khó khăn hiện nay tập trung ở dự án khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Ngọn Bãi, thôn Lưỡng 2, khi nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng chưa được bố trí. Ban Quản lý dự án xã đang phối hợp hoàn thiện thủ tục vay vốn Quỹ Phát triển đất. Khi nguồn vốn được tháo gỡ, địa phương sẽ khẩn trương hoàn thiện phương án, tổ chức chi trả và vận động người dân bàn giao mặt bằng”, ông Tuấn cho biết.

Ban Quản lý dự án xã Nguyệt Đức đang phối hợp hoàn thiện thủ tục vay vốn Quỹ Phát triển đất để tổ chức chi trả và vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Gỡ vướng nguồn vốn, đẩy nhanh các dự án còn lại

Dự án khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Ngọn Bãi, thôn Lưỡng 2 là một trong những dự án cần tập trung tháo gỡ trong những tháng cuối năm. Tổng diện tích đất tính bồi thường, hỗ trợ là 20.761,8m².

Hiện địa phương chưa thể tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ do đang hoàn thiện thủ tục vay vốn Quỹ Phát triển đất phục vụ giải phóng mặt bằng. Vì vậy, việc tháo gỡ thủ tục về nguồn vốn được xác định là khâu then chốt để dự án chuyển sang bước chi trả, bàn giao mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Việt Tuấn, song song với việc hoàn thiện thủ tục nguồn vốn, Ban Quản lý dự án sẽ chuẩn bị các hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ để khi đủ điều kiện có thể triển khai ngay, hạn chế thời gian chờ đợi.

Đối với dự án khu đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất khu vực đồng Cầu Khuyển, thôn Phúc Cẩm, tổng diện tích quy hoạch 32.427m², tương đương 3,24ha. Trong đó, 15.821m² thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang khu vực trung tâm xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc trước đây; 16.606m² là diện tích lập quy hoạch mới.

Hiện, Ban Quản lý dự án xã đang phối hợp triển khai đo vẽ bản đồ thu hồi đất, rà soát ranh giới và diện tích thực hiện dự án. Đây là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

“Ban Quản lý dự án sẽ bám sát từng phần việc, tăng cường phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan, đồng thời kịp thời báo cáo UBND xã những vấn đề vượt thẩm quyền. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo quỹ đất sạch và bảo đảm tiến độ các dự án”, ông Nguyễn Việt Tuấn nhấn mạnh.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, UBND xã Nguyệt Đức tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ những nội dung còn tồn tại và trách nhiệm xử lý.

Với dự án đồng Ngọn Bãi, địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục vay vốn Quỹ Phát triển đất, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ để sớm tổ chức chi trả ngay khi đủ điều kiện.

Tại dự án đồng Cầu Khuyển, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh đo vẽ, hoàn thiện bản đồ thu hồi đất, xác định chính xác ranh giới, diện tích và hồ sơ liên quan. Cùng với đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, thông tin đến các hộ dân có đất trong phạm vi dự án nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

UBND xã Nguyệt Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng, nhất là các thủ tục liên quan đến vay vốn Quỹ Phát triển đất đối với dự án đồng Ngọn Bãi.

Việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về nguồn vốn, hồ sơ và đo đạc được xác định là giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, qua đó bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.