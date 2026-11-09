Phú Thọ: Vùng cao Trung Sơn tổ chức chương trình 'Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao' 2026

Những hình ảnh tại phiên chợ tình vùng cao. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo kế hoạch, chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026” sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 14/11, tại thôn Đâng-Điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chương trình dự kiến diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Nổi bật là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng cao và sản phẩm OCOP tiêu biểu của các xã Sơn Lương, Cẩm Khê, Thanh Sơn và Trung Sơn. Bên cạnh đó, người dân và du khách sẽ được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trải nghiệm những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như cầu kiều, tung còn, kéo co...

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tái hiện không gian chợ phiên vùng cao, chợ tình mùa yêu với phong tục bắt vợ của đồng bào dân tộc; sân khấu hóa các trò chơi dân gian cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc. Không khí lễ hội hứa hẹn thêm sôi động với màn bắn pháo hoa nghệ thuật, đốt lửa trại và múa vòng xòe đoàn kết, tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Đến với chương trình, nhân dân và du khách còn có cơ hội khám phá không gian văn hóa ẩm thực truyền thống với món thắng cố và nhiều món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc; thưởng thức các chương trình nghệ thuật do người dân bản địa biểu diễn, các tiết mục nghệ thuật chuyên nghiệp của Nhà hát Lạc Hồng và chương trình nghệ thuật quần chúng tái hiện chủ đề “Sắc màu dân tộc xã Trung Sơn”.

Trước đó, nhằm tạo không khí thi đua, sôi nổi hướng tới sự kiện, xã Trung Sơn đã tổ chức giải bóng đá chào mừng chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026.”

Chợ tình của các dân tộc vùng cao là nơi hội tụ của các chàng trai, cô gái, của những đôi lứa yêu nhau mà không lấy được nhau, không nhằm mục đích mua bán. Họ đến chợ mong gặp lại người tình xưa khi được sự đồng ý, tôn trọng của vợ/chồng mình hiện tại. Giá trị lớn nhất của chợ tình vùng cao là tính nhân văn sâu sắc. Có thể thấy, đây là một nét văn hóa đặc sắc hiếm có ở Việt Nam và trên thế giới.

Hằng năm, nhiều tỉnh đã tổ chức Lễ hội chợ tình nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên triền núi.

Các lễ hội chợ tình vùng cao đã trở thành “bảo tàng” sống sinh động, tái hiện lại các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên triền núi. Đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống đó lan tỏa trong cộng đồng, trở thành những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia và hơn thế.

Thông qua chuỗi hoạt động, chợ tình vùng cao Trung Sơn, Phú Thọ không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch Trung Sơn đến với du khách. Qua đó, từng bước thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.