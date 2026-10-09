Phú Thọ: VKSND khu vực 9 chung sức xây dựng mái ấm Đại đoàn kết

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ về chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết năm 2026, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 9 - Phú Thọ đã vận động cán bộ, công chức, người lao động tự nguyện đóng góp kinh phí.

Ông Trần Anh Tuấn- Viện trưởng VKSND Khu vực 9 (thứ 3 từ phải qua) trao quà ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung

Chiều 7/10, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1965, trú tại thôn Sơn Đồng, xã Tam Đảo. Gia đình bà Nhung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, căn nhà đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện để tự xây dựng, sửa chữa.

Ông Trần Anh Tuấn, Viện trưởng VKSND Khu vực 9 cho biết, kinh phí hỗ trợ được đóng góp từ tiền lương của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Mỗi sự đóng góp đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với cộng đồng, với mong muốn giúp gia đình bà Nhung có thêm nguồn lực xây dựng nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Đón nhận sự quan tâm của tập thể cán bộ, công chức VKSND Khu vực 9, bà Nguyễn Thị Nhung không giấu được xúc động. Căn nhà xuống cấp trong khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn khiến việc sửa chữa, xây dựng mới trở thành gánh nặng vượt quá khả năng. Sự hỗ trợ của VKSND khu vực 9 cùng chính quyền địa phương đã mang đến cho gia đình thêm niềm tin và hy vọng.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, bà Nguyễn Thị Nhung bày tỏ: “Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các tập thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND Khu vực 9 và chính quyền địa phương. Căn nhà đã xuống cấp nhưng gia đình chưa có điều kiện sửa chữa, xây mới. Sự hỗ trợ này là nguồn động viên rất lớn, giúp gia đình có thêm hy vọng sớm ổn định chỗ ở, yên tâm làm ăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Đối với gia đình bà Nhung, khoản hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần trong lúc khó khăn. Một mái nhà vững chắc sẽ giúp gia đình an tâm hơn trong sinh hoạt, giảm bớt nỗi lo về nơi ở, từ đó có điều kiện tập trung lao động, từng bước cải thiện cuộc sống.

Tập thể cán bộ, công chức VKSND Khu vực 9 chung sức xây nhà đại đoàn kết, sẻ chia giấc mơ an cư cho người nghèo

Hoạt động của VKSND Khu vực 9 - Phú Thọ cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị với chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc trong chăm lo cho người nghèo. Khi tinh thần sẻ chia được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nguồn lực hỗ trợ sẽ góp phần giải quyết những nhu cầu cấp thiết của các gia đình khó khăn, đồng thời củng cố sự gắn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội còn thể hiện trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát đối với đời sống nhân dân. Từ những đóng góp tự nguyện, thiết thực, tinh thần “tương thân tương ái” tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn, để những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa vươn lên.