Phú Thọ: Vĩnh Tường tạo đà phát triển, hướng tới xây dựng đô thị đồng bộ, hiện đại

Chiều 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Tường về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 đơn vị hành chính và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, xã Vĩnh Tường đã tập trung kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu quả. Xã có diện tích 26,2km², dân số 47.315 người, gồm 20 thôn; Đảng bộ xã có 52 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 3.000 đảng viên.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Ông Hà Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tường báo cáo các kết quả nổi bật của xã trong 10 tháng năm 2026.

Trong 10 tháng năm 2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ. Đảng ủy xã tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; ban hành các nghị quyết chuyên đề về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giáo dục, y tế, văn hóa. Công tác phát triển đảng viên đạt 95/95 chỉ tiêu; 100% hồ sơ đảng viên được số hóa.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế năm 2026 ước đạt 11,83%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 84 triệu đồng.

Trong 10 tháng, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt 189,377 tỷ đồng, bằng 119,17% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 71,12% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng. Cụm công nghiệp Đồng Sóc cơ bản được lấp đầy với 22 doanh nghiệp thuê đất, trong đó 17 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 5.500 lao động. Trên địa bàn hiện có 460 doanh nghiệp và 2.468 hộ kinh doanh cá thể.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Vĩnh Tường đã hoàn thành sắp xếp 19 trường công lập thành 5 trường; giải quyết việc làm cho 825 lao động, vượt kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,52%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm dự kiến còn 0,08%.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đến tháng 10 đạt 99,57%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân với 74 công dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Vĩnh Tường vẫn còn những khó khăn cần tập trung giải quyết, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và xử lý hồ sơ, kiến nghị của người dân. Tiến độ giải phóng mặt bằng mới đạt 70,1% kế hoạch; một số công trình hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc chuyển đổi số chưa đồng đều, dữ liệu chưa được kết nối, khai thác hiệu quả. Trong khi đó, khối lượng nhiệm vụ phân cấp về cấp xã ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Để tạo dư địa phát triển mới, xã Vĩnh Tường kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường kết nối ĐT.304 với đường Vành đai 4 phục vụ Khu công nghiệp Đồng Sóc; đầu tư Trường Mầm non Vĩnh Tường - phân hiệu Tứ Trưng với kinh phí dự kiến khoảng 80 tỷ đồng; chỉnh trang Di tích lịch sử quốc gia Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Lạc Trung.

Địa phương cũng đề nghị thu hút đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Đồng Sóc quy mô khoảng 9,5 ha; hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng khung đô thị và cho chủ trương xây dựng Đề án thành lập phường Vĩnh Tường.

Tạo nền tảng cho một đô thị phát triển

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, cùng các sở, ngành và Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Tường thăm các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh Vĩnh Tường là địa bàn có quy mô dân số lớn, có lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ và nằm trong không gian phát triển đô thị Vĩnh Tường.

Theo đó, địa phương cần xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn mới, không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu hằng năm mà phải từng bước tạo dựng nền tảng của một đô thị phát triển với công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng đồng bộ và chất lượng sống ngày càng được nâng cao.

Trước mắt, Vĩnh Tường cần tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, chuẩn bị tốt nhiệm vụ năm 2027; rà soát những chỉ tiêu chưa đạt, xác định rõ giải pháp, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đặc biệt, xã cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và tiến độ các dự án; sớm đưa các dự án, nguồn lực đất đai, hạ tầng vào khai thác, tạo thêm việc làm, thu nhập và nguồn thu ngân sách.

Trong phát triển kinh tế, địa phương cần phát huy lợi thế công nghiệp, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và đô thị; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc tại Khu công nghiệp Đồng Sóc và các dự án trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó là ưu tiên phát triển hạ tầng kết nối, nhà ở công nhân, các thiết chế giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đất công và tài sản công; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xác minh nguồn gốc đất, xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Vĩnh Tường cũng cần phối hợp hoàn thành làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026; giải quyết hồ sơ tồn đọng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng Bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Trong quản lý đô thị, địa phương phải nâng cao chất lượng quy hoạch, trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý vệ sinh môi trường, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng công cộng, từng bước xây dựng cảnh quan và khu dân cư văn minh.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng quy hoạch phát triển đô thị Vĩnh Tường, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với địa phương triển khai. Đồng thời, thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập phường Vĩnh Tường, giao xã chủ động xây dựng đề án, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với các kiến nghị về hạ tầng, trường học, Khu công nghiệp Đồng Sóc, chỉnh trang Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vấn đề đất đai, tỉnh giao các sở, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn, nghiên cứu tham mưu giải pháp tháo gỡ theo quy định.

Ông Hà Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tường trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng cho biết: Trong thời gian tới, xã trọng tâm nâng cao chất lượng quy hoạch, trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị; tăng cường quản lý vệ sinh môi trường, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng công cộng, từng bước xây dựng cảnh quan và khu dân cư văn minh.

Với nền tảng kinh tế đang duy trì đà tăng trưởng, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn cùng định hướng phát triển đô thị rõ nét, Vĩnh Tường đang có thêm điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thời gian tới. Trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng, qua đó mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và từng bước hình thành diện mạo đô thị Vĩnh Tường đồng bộ, hiện đại.

Ngọc Minh