Toàn cảnh hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy xã Vĩnh Thành.

Ngày 28/11, Đảng ủy xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đồng chí Vũ Đức Kim – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Công tác 35 Đảng ủy xã chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Kim yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ năm 2027 thành chương trình, kế hoạch thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lấy kết quả công việc làm căn cứ đánh giá, khắc phục tình trạng thực hiện nhiệm vụ mang tính hình thức.

Đồng thời, cần nghiêm túc đánh giá những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với công tác nội chính, cần chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Vũ Đức Kim – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thành.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chính sách xã hội. Quá trình giải quyết phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Đức Kim yêu cầu từng cơ quan, đơn vị rà soát, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư công và tài sản công. Bên cạnh việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vấn đề quan trọng là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách và những vấn đề đang đặt ra ở địa phương.

Trong điều kiện thông tin trên không gian mạng ngày càng phức tạp, nhất là việc lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo dựng hình ảnh, âm thanh, video giả mạo, việc nâng cao năng lực nhận diện, kiểm chứng thông tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng cộng tác viên là yêu cầu cần thiết. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan thường trực Ban Công tác 35. Mỗi thành viên phải có trách nhiệm và kết quả công việc cụ thể, gắn với lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Theo báo cáo, năm 2026, trong điều kiện tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Vĩnh Thành đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác nội chính và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ 30 vụ vi phạm pháp luật. Đảng ủy xã tiếp nhận 18 đơn, chỉ đạo giải quyết 17 đơn; UBND xã tiếp nhận 46 đơn, giải quyết xong 24 đơn. Riêng đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Toàn xã tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 2.000 lượt cán bộ, Nhân dân và học sinh; tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho 190 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trang thông tin trên mạng xã hội “Vĩnh Thành - Hội nhập và Phát triển” đăng tải 300 tin, bài tự biên soạn, chia sẻ 700 tin, bài từ các nguồn chính thống, đạt 2,1 triệu lượt xem, 33.400 lượt tương tác và 2.000 lượt bình luận. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thu hút 20 tác phẩm tham gia, trong đó 3 tác phẩm được lựa chọn gửi dự thi cấp tỉnh.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; nguồn tin, bài tuyên truyền vẫn chủ yếu do cơ quan thường trực đảm nhiệm. Kết quả tham gia ba đợt diễn tập truyền thông của tỉnh với thứ hạng lần lượt là 58, 59 và 73 cũng cho thấy những hạn chế về tính chủ động và hiệu quả phối hợp của các lực lượng.

Nhìn lại kết quả năm 2026, điều đáng quan tâm ở Vĩnh Thành không chỉ là những việc đã làm được, mà còn là sự thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế. Đây là cơ sở để Đảng ủy xã xác định những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong năm 2027, đưa hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.