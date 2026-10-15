Phú Thọ vinh danh khuyến học, khuyến tài và phát động học tập suốt đời năm 2026

Ông Nguyễn Văn Bình - Nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao thưởng cho những học sinh đạt giải quốc tế.

Ngày 15/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ” và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2026.

Tại chương trình, tỉnh Phú Thọ vinh danh, trao thưởng các học sinh, vận động viên tiêu biểu đoạt huy chương, giải thưởng tại các kỳ thi quốc tế, khu vực và quốc gia. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và thi đấu thể thao.

Cùng với đó, 27 giáo viên, huấn luyện viên có thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt huy chương quốc tế, khu vực, quốc gia ở các môn văn hóa, thể thao được biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, 22 cán bộ khuyến học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cũng được vinh danh, ghi nhận những đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập tại địa phương.

Hoạt động vinh danh diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực trong năm học 2025 - 2026. Theo đó, chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh tiếp tục giữ vị thế trong tốp đầu cả nước. Giáo dục mũi nhọn đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố về số lượng và chất lượng giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT.

Ở các kỳ thi quốc tế, học sinh Phú Thọ giành 4 Huy chương Olympic các môn Hóa học, Vật lý, Thiên văn và Vật lý thiên văn. Tỉnh có 1 học sinh được tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương.

Tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật; đứng thứ 4 toàn quốc tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ chúc mừng những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên, vận động viên và các tài năng trẻ được vinh danh.

Từ yêu cầu thực tiễn, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt

Ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Đối với học sinh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn các em tiếp tục phát huy thành tích, duy trì tinh thần tự học, nuôi dưỡng ước mơ và chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ” là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận, động viên các tài năng trẻ, lan tỏa tinh thần hiếu học và khuyến khích học tập suốt đời.

Thông qua hoạt động này, tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, hướng tới hiện thực hóa khát vọng “Hội tụ hiền tài Đất Tổ, tỏa sáng nguyên khí quốc gia”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.