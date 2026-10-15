Phú Thọ vinh danh 'Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ' phát động Tuần lễ Học tập suốt đời

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tặng hoa chúc mừng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Phú Thọ Vinh danh, trao thưởng cán bộ khuyến học, học sinh, giáo viên, huấn luyện viên

Năm học 2025-2026, giáo dục Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Giáo dục mũi nhọn khẳng định vị thế với kết quả đứng thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố về số lượng và chất lượng giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông.

Trên đấu trường quốc tế, học sinh Phú Thọ giành 4 huy chương Olympic Hóa học, Vật lý, Thiên văn và Vật lý thiên văn; 1 học sinh được tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương.

Tỉnh Phú Thọ cũng xếp thứ 3 toàn quốc tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật, thứ 4 toàn quốc tại Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp", đồng thời giành nhiều giải cao trong các cuộc thi về trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics.

Vinh danh 22 cán bộ khuyến học tiêu biểu. Ảnh: báo Phú Thọ

Vinh danh 11 giáo viên, huấn luyện viên bồi dưỡng học sinh đạt huy chương tại các giải quốc tế, khu vực ở lĩnh vực văn hóa, thể thao.Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và trao thưởng cho 4 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế và 3 học sinh đoạt huy chương các giải thể thao quốc tế. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Tại chương trình, ban tổ chức đã vinh danh, trao thưởng 76 học sinh, vận động viên tiêu biểu đoạt huy chương, giải thưởng tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia và 27 giáo viên, huấn luyện viên có thành tích bồi dưỡng học sinh, vận động viên đoạt giải ở các môn văn hóa, thể thao.

Nhân dịp này, 22 cán bộ khuyến học tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ được biểu dương, khen thưởng.

Phú Thọ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2026

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương biểu dương những thành tích xuất sắc của các học sinh, sinh viên, vận động viên và đội ngũ nhà giáo.

Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả này là minh chứng rõ nét cho truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ đất Tổ, cùng tâm huyết của đội ngũ thầy cô giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Phú Thọ đã chính thức phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2026, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học và ý thức học tập thường xuyên trong toàn thể nhân dân.