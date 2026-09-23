Phú Thọ: Vì sao bản án có hiệu lực hơn hai năm vẫn chưa thể thi hành?

Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Khắc Lập ở phường Nông Trang (tỉnh Phú Thọ), ông Vương Đức Hoan thuê tài sản của vợ chồng ông tại khu vực Đội 4, xóm Nội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì (cũ) - nay là phường Nông Trang.

Tài sản gồm nhà bếp, nhà xây một tầng, gian bán hàng ăn và nhà kho, nằm trên diện tích khoảng 180m2. Đến khi phát sinh tranh chấp, ông Lập, bà Lan yêu cầu ông Hoan trả lại tài sản. Vụ việc được đưa ra TAND thành phố Việt Trì (cũ) giải quyết.

Tài sản của vợ chồng ông Lập tại khu vực Đội 4, xóm Nội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì (cũ) - nay là phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 27/11/2023, tòa ban hành Bản án số 51/2023/DS-ST, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lập, bà Lan. Theo phán quyết, ông Hoan phải trả lại toàn bộ tài sản thuê gồm nhà bếp, nhà xây một tầng, gian bán hàng ăn và nhà kho. Đồng thời, ông Hoan phải tháo dỡ một nhà kho diện tích 33,1m2, mái tôn trên hệ xà gồ thép để trả lại hiện trạng tài sản. Tòa cũng buộc ông Hoan thanh toán tiền thuê nhà tính đến ngày xét xử, làm tròn 35 tháng, tổng cộng 72,5 triệu đồng và 7,2 triệu đồng chi phí tố tụng. Bản án cũng xác định thửa đất cho thuê là đất rừng do ông Lập khai hoang, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 13/3/2024, Chi cục THADS thành phố Việt Trì thụ lý yêu cầu và ban hành Quyết định thi hành án số 502/QĐ-THADS. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành, đồng thời xác minh điều kiện thi hành án, vận động ông Hoan tự nguyện thực hiện. Theo báo cáo của cơ quan THADS, ông Hoan không tự nguyện thi hành.

Ngày 4/7/2024, chấp hành viên ban hành Quyết định cưỡng chế trả nhà, giao nhà số 20/QĐ-CCTHADS và Quyết định buộc thực hiện công việc nhất định số 21/QĐ-CCTHADS.

Quyết định số 21 ấn định thời hạn tháo dỡ công trình chậm nhất 8h ngày 18/7/2024. Hết thời hạn, ông Hoan không thực hiện. Ngày 19/7, chấp hành viên cùng chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm hành chính.

Điều đáng chú ý là quá trình xử lý sau đó cũng phát sinh vướng mắc. Hồ sơ đề nghị xử phạt lần đầu bị trả lại với lý do Quyết định thi hành án số 502 có sai sót cần sửa đổi, bổ sung. Đến lần đề nghị tiếp theo, theo báo cáo của Phòng THADS khu vực 1 - Phú Thọ, Cục THADS tỉnh chưa có văn bản trả lời trong khi đã hết thời hiệu xử phạt.

Đến tháng 7/2025, Chấp hành viên tiếp tục yêu cầu ông Hoan thực hiện nghĩa vụ trước ngày 1/8. Người được thi hành án tiếp tục đề nghị cưỡng chế để nhận lại nhà và cho biết sẽ tự tháo dỡ phần công trình sau khi được bàn giao. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa thành.

Năm 2026, cơ quan THADS tiếp tục xây dựng phương án cưỡng chế. Ngày 20/4, kế hoạch cưỡng chế số 244/KH-THADS.KV1 được ban hành, dự kiến tổ chức vào ngày 7/5.

Nhưng chỉ một ngày trước thời điểm dự kiến cưỡng chế, Công an phường Nông Trang cho rằng chưa nhận được văn bản đề nghị phối hợp và chưa được tiếp cận đầy đủ hồ sơ. UBND phường cũng đề nghị cung cấp tài liệu để nghiên cứu tính pháp lý, tham mưu tổ chức họp thống nhất. Ngày 6/5, Chấp hành viên ra thông báo tạm dừng cưỡng chế.

Vướng mắc được các cơ quan phối hợp đặt ra là tài sản theo bản án giao cho ông Lập, bà Lan lại được cho là xây dựng trái phép trên đất trồng rừng chưa có giấy chứng nhận. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, nếu cưỡng chế thì phải tháo dỡ tài sản gắn liền với đất trước, sau đó mới bàn giao phần tài sản đã tháo dỡ cho ông Lập, bà Lan.

Ngày 17/8, Viện KSND khu vực 1 - Phú Thọ đưa vụ việc vào danh sách án khó khăn, vướng mắc nổi cộm, dự kiến họp liên ngành trong tháng 9 để tìm hướng giải quyết.