Đồng chí Phan Trọng Tấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Lễ bế mạc

Một trăm gian hàng đã giới thiệu những công nghệ và mô hình mới. Tám biên bản ghi nhớ mở đường cho các bên tiếp tục làm việc sau Ngày hội. Đó là hai trong số những kết quả được ghi nhận tại lễ tổng kết và bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), do UBND tỉnh tổ chức chiều 26/11 tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc

Lần đầu được tổ chức với quy mô lớn, Techfest PhuTho 2026 có 10 hoạt động trọng tâm. Tại 7 khu trưng bày chuyên đề, 40 cơ quan, đơn vị giới thiệu các sản phẩm, mô hình và giải pháp từ trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch thông minh đến công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn. Qua các buổi trình diễn và kết nối cung cầu, doanh nghiệp có dịp giới thiệu sản phẩm, trao đổi trực tiếp với đối tác về khả năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho Techfest PhuTho 2026

Những cuộc trao đổi tại 5 hội nghị, hội thảo và tọa đàm đi vào các vấn đề cụ thể của địa phương. Làm sao để ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch thông minh và để doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu phối hợp chặt chẽ hơn? Từ những vấn đề ấy, các phiên thảo luận đã góp thêm ý kiến cho việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Techfest mang dấu ấn riêng của Phú Thọ khi đưa câu chuyện khởi nghiệp về Đền Hùng. Tại đây, chương trình “Hành trình về nguồn - Thanh niên và khát vọng khởi nghiệp” gắn việc tìm hiểu truyền thống Đất Tổ với khát vọng lập nghiệp và làm chủ công nghệ của người trẻ. Hoạt động này cùng những kết quả nổi bật của Ngày hội được nhìn lại trong phóng sự “Hào khí Đất Tổ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh” tại lễ tổng kết. Dịp này, Ban Tổ chức vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho Ngày hội.

Quang cảnh Lễ bế mạc

Ngay từ lễ khai mạc, Phú Thọ đã khởi động ứng dụng Công dân số iPhuTho để đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Sau hai ngày hội, triển vọng còn nằm ở những việc có thể tiếp tục từ các cuộc gặp tại Techfest, từ thử nghiệm một giải pháp trong sản xuất đến phát triển sản phẩm mới với sự tham gia của doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu.