Phú Thọ ưu tiên nguồn lực tu bổ các di tích xuống cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại Hội nghị.

Các dự thảo gồm: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ, mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ, trợ cấp, tiền thưởng đối với chủ thể di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục di tích được xếp hạng thuộc kế hoạch tu bổ, tôn tạo và phục hồi giai đoạn 2026–2030.

Bà Phùng Thị Kim Nga nêu rõ, việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, thông qua.

Trong đó, cần làm rõ sự cần thiết ban hành, căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, nội dung chính sách, phạm vi và đối tượng áp dụng; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành. Các chính sách phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện và khả năng cân đối ngân sách địa phương; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Đối với chính sách thể thao, các bên liên quan cần phân định rõ những chế độ, mức chi đã có quy định cụ thể và những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương. Trong đó, các chế độ đã được quy định cần được tỉnh bố trí nguồn lực thực hiện; những mức chi thuộc thẩm quyền địa phương phải căn cứ điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách và bảo đảm nguyên tắc áp dụng bằng 70% mức chi của Trung ương. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần làm rõ các quy định về hợp đồng, trách nhiệm và nghĩa vụ của huấn luyện viên, vận động viên, bảo đảm chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND, ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực thể thao cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của huấn luyện viên, vận động viên, nhất là những người trực tiếp tham gia tập luyện, thi đấu và đạt thành tích tại các giải thể thao.

Cơ quan soạn thảo cần làm rõ căn cứ đề xuất các mức hỗ trợ, tiền thưởng và chế độ chi tiêu; rà soát sự phù hợp với quy định pháp luật, khả năng cân đối ngân sách và điều kiện tổ chức thực hiện tại địa phương.

Đối với dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục di tích được xếp hạng thuộc kế hoạch tu bổ, tôn tạo và phục hồi giai đoạn 2026 - 2030, bà Trần Thị Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thông tin, qua khảo sát thực tế, nhiều di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng do tác động của thời gian và thời tiết, thậm chí có nguy cơ mất các yếu tố gốc, trong khi nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 còn hạn chế, chưa thể đáp ứng nhu cầu tu bổ toàn bộ hệ thống di tích.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để lựa chọn các di tích ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp tại những di tích hư hỏng nghiêm trọng, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và quy định về đầu tư công.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến vào nội dung từng dự thảo, phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số quy định liên quan đến phạm vi, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.