Phú Thọ: Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt trên 65%

Công ty Cổ phần Gemmy Tân Sơn, Cụm công nghiệp Tân Phú, xã Tân Sơn chuyên sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Việc phát triển các cụm công nghiệp đã góp phần thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật và công tác bảo vệ môi trường vẫn cần tiếp tục được quan tâm. Hiện nay, toàn tỉnh mới có 12 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, nâng cao hiệu quả khai thác các cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.