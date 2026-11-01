Phú Thọ tưng bừng cổ vũ Lý Thái Dương trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Tham dự và cổ vũ tại điểm cầu Phú Thọ có ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo đại diện ngành giáo dục địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Phú Thọ. Ảnh: Trần Thắng

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Điểm nhấn mở màn chương trình là màn xếp chữ "Đất Tổ" quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Hình ảnh mặt trời, vòng nguyệt quế rực sắc đỏ cùng sắc cờ hoa tạo nên một không gian cổ vũ vừa sôi động, vừa giàu ý nghĩa biểu tượng.

Phía sau sân khấu là bức tranh gốm "Ngày hội non sông trên đất Tổ", góp phần tạo nên điểm nhấn văn hóa đặc biệt cho sự kiện. Không chỉ là nơi tiếp sức cho một thí sinh, điểm cầu Đền Hùng còn trở thành không gian giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại điểm cầu Phú Thọ. Ảnh: Trần Thắng

Trong những khuôn hình truyền hình trực tiếp, khán giả cả nước có dịp gặp lại các di sản văn hóa tiêu biểu của Phú Thọ, từ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đến những làn điệu Hát Xoan mượt mà. Sự kết hợp giữa không khí cổ vũ tuổi trẻ và bản sắc văn hóa truyền thống đã tạo nên dấu ấn riêng cho điểm cầu Đất Tổ.

Hơn 5000 cổ động viên đến tứ 10 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Thắng

Dưới sự dẫn dắt của MC Minh Tân, bầu không khí tại sân Trung tâm lễ hội liên tục được khuấy động. Những tiếng hô vang "Thái Dương chiến thắng", những lá cờ và băng rôn cổ vũ đồng loạt hướng về trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam, gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng tới chàng trai chuyên Hóa.

Lý Thái Dương là một trong bốn thí sinh xuất sắc góp mặt tại trận chung kết Olympia năm thứ 26. Nam sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương giành chiến thắng tại cuộc thi Quý II với 200 điểm, qua đó mang cầu truyền hình chung kết năm đầu tiên về với ngôi trường và tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, Dương từng chia sẻ niềm yêu thích với chương trình từ khi mới 5 tuổi; từ một khán giả nhỏ tuổi, em đã trở thành người trực tiếp bước lên sân chơi trí tuệ được hàng triệu học sinh cả nước yêu mến.

Việc lần đầu tiên trở thành điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia sau 26 năm không chỉ là niềm vui của riêng Trường THPT Chuyên Hùng Vương mà còn là dấu mốc đáng nhớ đối với ngành giáo dục và người dân Phú Thọ. Từ không gian linh thiêng của Đền Hùng, hình ảnh một Đất Tổ giàu truyền thống văn hóa, hiếu học và khát vọng vươn lên được lan tỏa tới hàng triệu khán giả cả nước.

Ông bà nội của Lý Thái Dương nâng niu tấm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ dành cho học sinh Lý Thái Dương. Ảnh: Trần Thắng

Tại trận chung kết, Lý Thái Dương từng có màn khởi động xuất sắc với 85 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Em tiếp tục giữ lợi thế sau phần thi Vượt chướng ngại vật với 95 điểm. Tuy nhiên, ở những phần thi sau, cuộc cạnh tranh ngày càng gay cấn, điểm số liên tục thay đổi. Chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) giành vòng nguyệt quế với 240 điểm. Lý Thái Dương về đích ở vị trí thứ tư với 115 điểm.

Cô giáo chủ nhiệm của Lý Thái Dương tại điểm cầu Phú Thọ. Ảnh: Trần Thắng

Dù chưa thể chạm tay vào vòng nguyệt quế danh giá, Lý Thái Dương đã khép lại hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 bằng một dấu ấn đáng nhớ. Em về đích ở vị trí thứ tư trong trận chung kết năm, có phần tiếc nuối bởi một chút thiếu may mắn ở những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, kết quả ấy không thể làm lu mờ những nỗ lực, bản lĩnh và trí tuệ mà Thái Dương đã thể hiện trong suốt cuộc thi. Với quê hương Đất Tổ, em vẫn luôn là niềm tự hào, là hình ảnh đẹp của thế hệ học sinh Phú Thọ tự tin, ham học hỏi và dám chinh phục những đỉnh cao tri thức. Chung kết Olympia có thể khép lại, nhưng đó chắc chắn không phải là điểm kết thúc. Chặng đường phía trước vẫn rộng mở với nhiều cơ hội để Thái Dương tiếp tục học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình.

Chùm ảnh tại điểm cầu Phú Thọ