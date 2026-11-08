Phú Thọ: Tự hào và khát vọng vươn lên – Vai trò lãnh đạo của Chi bộ Trường THPT Tam Dương

Chi bộ Trường THPT Tam Dương

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, Chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, xây dựng môi trường sư phạm kỷ cương, dân chủ, trách nhiệm và không ngừng phát triển.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Chi bộ xác định là nhiệm vụ then chốt, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện. Mỗi đảng viên luôn được xác định là một nhân tố nòng cốt, gương mẫu trong công tác chuyên môn, trong các phong trào thi đua và trong việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, vững mạnh.

Đến nay, Chi bộ Trường THPT Tam Dương có 66 đảng viên, trong đó có 49 đảng viên nữ và 17 đảng viên nam. Về trình độ chuyên môn, Chi bộ có 33 đồng chí trình độ thạc sĩ, 32 đồng chí trình độ đại học và 01 đồng chí trình độ cao đẳng. Về trình độ lý luận chính trị, có 01 đồng chí trình độ cao cấp và 14 đồng chí trình độ trung cấp. Đây là lực lượng nòng cốt, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Một trong những nhiệm vụ được Chi bộ đặc biệt quan tâm là công tác phát triển đảng viên, nhất là bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc phát hiện, bồi dưỡng những học sinh ưu tú để tạo nguồn cho Đảng, Chi bộ đã phối hợp với nhà trường và Đoàn Thanh niên chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, khơi dậy tinh thần phấn đấu, ý thức trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tháng 6 năm 2025, Chi bộ đã kết nạp 13 học sinh lớp 12 ưu tú vào Đảng. Tiếp nối kết quả đó, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026, đã có 09 học sinh tiêu biểu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Những kết quả này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Chi bộ đối với công tác phát triển Đảng trong học sinh mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Năm học 2025–2026, Chi bộ nhà trường được Đảng bộ xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các đồng chí đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập thể Chi bộ nhiều lần được Đảng bộ cấp trên tặng giấy khen Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục, nhân đạo và xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong từng giai đoạn phát triển.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THPT Tam Dương là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng những thành quả đạt được và tự hào về truyền thống của nhà trường. Kế thừa những giá trị tốt đẹp ấy, Chi bộ Trường THPT Tam Dương tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên vững vàng về phẩm chất, giỏi về chuyên môn; lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Chi bộ quyết tâm cùng tập thể nhà trường viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang, xây dựng Trường THPT Tam Dương ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương, các thế hệ học sinh và phụ huynh.