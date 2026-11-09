Phú Thọ: Trường THPT Tam Dương – Trường học hạnh phúc, điểm tựa cho tương lai

Thầy giáo và học sinh trong Hội chợ Xuân năm 2026.

Nhìn lại chặng đường đã qua, niềm tự hào không chỉ kết tinh ở những tấm Huân chương, những bằng khen cao quý hay những con số thủ khoa, á khoa rạng ngời, mà hơn hết, nó nằm ở sự tin yêu của Nhân dân, ở ký ức vẹn nguyên về một mái trường thấm đượm tình thầy trò qua nhiều thế hệ.

Đứng trước thềm kỷ niệm 60 năm thành lập trường, chúng ta không chỉ có nhiệm vụ kế thừa hào quang của quá khứ mà còn phải tự đặt ra câu hỏi cho tương lai: Chúng ta sẽ mang lại giá trị cốt lõi nào cho thế hệ học sinh tiếp theo? Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, câu trả lời không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng đào tạo, mà cốt lõi chính là xây dựng một trường học hạnh phúc và an toàn. Với cương vị là Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực này, tôi xem đây là một sứ mệnh thiêng liêng, một cam kết hành động để biến mỗi ngày đến trường của thầy và trò đều là một ngày tràn ngập niềm vui và sự an tâm tuyệt đối.

Trong bối cảnh hiện nay, trường học hạnh phúc không phải là một mô hình xa vời, một khẩu hiệu sáo rỗng để trang trí, mà là một không gian giáo dục nhân văn dựa trên ba trụ cột cốt lõi: Yêu thương, Tôn trọng và Sẻ chia.

Yêu thương là nền tảng để xóa bỏ khoảng cách giữa thầy và trò, giữa nhà trường và gia đình.

Tôn trọng thể hiện ở việc chấp nhận sự khác biệt, đánh giá đúng mực cá tính, năng lực và thiên hướng phát triển riêng biệt của từng học sinh, không áp đặt hay cào bằng.

Sẻ chia là sự đồng hành, thấu hiểu, cùng nhau vượt qua những áp lực của cuộc sống và học tập.

Tuy nhiên, "hạnh phúc" không thể tồn tại nếu thiếu đi nền tảng của sự "an toàn". An toàn ở đây cần được hiểu theo nghĩa rộng và toàn diện nhất, đó là:

An toàn về thể chất: Không có bạo lực học đường, không có tai nạn thương tích; cơ sở vật chất và vệ sinh học đường đạt chuẩn, đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho học sinh.

An toàn về tinh thần: Học sinh không bị áp lực tâm lý, không bị kỳ thị, cô lập hay xúc phạm danh dự. Khi các em được sống trong một không gian an toàn, tâm trí các em mới có thể tự do sáng tạo, học hỏi và phát triển một cách lành mạnh nhất.

Tiết mục múa của CLB Văn nghệ Trường THPT Tam Dương.

Nối tiếp truyền thống 60 năm đầy tự hào, trong những năm học qua, nhà trường đã chuyển hóa triết lý hạnh phúc và an toàn thành những hành động cụ thể, mang lại nhiều chuyển biến sâu sắc như:

Về hạ tầng và an ninh: Nhà trường đã nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cây xanh, lắp đặt hệ thống giám sát an toàn… Nhờ đó, khuôn viên trường đạt tiêu chí "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn"; sự cố mất an toàn không xảy ra trong nhà trường.

Về chăm sóc tâm lý: Nhà trường đã thành lập và vận hành chuyên nghiệp phòng tham vấn học đường; tổ chức các buổi đối thoại giữa Ban Giám hiệu và học sinh. Những áp lực học đường được giải tỏa kịp thời, học sinh chủ động chia sẻ tâm tư và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn.

Về phương pháp sư phạm: Nắm bắt xu thế của giáo dục trong thời đại mới, nhà trường chuyển dịch từ phê bình, trách phạt sang động viên, khích lệ và hướng dẫn các em từng bước sửa chữa khuyết điểm. Do vậy, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh ngày càng gần gũi, thân thiện hơn.

Về hoạt động ngoại khóa: Nhà trường triển khai đa dạng các câu lạc bộ như CLB Nghệ thuật, Thể thao, Tình nguyện... và triển khai các hoạt động ngoại khóa như thi văn nghệ, cắm hoa, thể thao, hội chợ Xuân... Những hoạt động này đã giúp học sinh giảm bớt áp lực bài vở và được phát triển toàn diện kỹ năng mềm; giải phóng năng lượng tiêu cực và tìm thấy niềm vui trong học tập.

Thực tế cho thấy, thầy cô đóng vai trò quyết định trong xây dựng trường học hạnh phúc, “Thầy cô hạnh phúc mới thay đổi được thế giới". Một người thầy mang nặng áp lực, lo âu và không hạnh phúc thì không thể tạo ra những lớp học hạnh phúc. Chính vì vậy, nhà trường luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc dân chủ, nơi mọi ý kiến đóng góp đều được lắng nghe, mọi sự sáng tạo đều được trân trọng; chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện để thầy cô tập trung vào chuyên môn và dành thời gian kết nối với học sinh. Khi thầy cô đến trường với nụ cười trên môi, với tâm thế bình an, năng lượng tích cực đó sẽ tự động lan tỏa đến những người xung quanh, sưởi ấm tâm hồn của các em học sinh.

Hành trình xây dựng Trường học hạnh phúc và an toàn không thể là hành trình đơn độc của riêng ngành Giáo dục. Nhà trường đã chủ động thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thông suốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương. Thông qua các kênh tương tác trực tuyến 24/7, sự gắn kết nhà trường với gia đình được chặt chẽ, tạo ra một "vòng tròn bảo vệ và yêu thương" khép kín: an toàn từ nhà đến trường, hạnh phúc từ lớp học về đến gia đình. Sự thấu hiểu và đồng hành của các bậc phụ huynh chính là điểm tựa vững chắc nhất để nhà trường tự tin thực hiện các mục tiêu giáo dục của mình.

Sáu mươi năm lịch sử là bệ phóng vững chắc, nhưng tương lai lại phụ thuộc vào những bước đi của chúng ta ngày hôm nay. Việc lựa chọn con đường xây dựng "Trường học hạnh phúc, an toàn" không phải là một cái đích có thể đạt được trong ngày một, ngày hai, mà đó là một hành trình bền bỉ, đòi hỏi sự kiên trì, tận tụy và quyết tâm cao độ của toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, bằng tình yêu thương vô điều kiện đối với học trò, sự đoàn kết một lòng của tập thể cán bộ giáo viên và sự đồng hành của quý phụ huynh, mái trường 60 năm tuổi của chúng ta sẽ luôn là một pháo đài an toàn, một thiên đường hạnh phúc. Nơi đây sẽ tiếp tục nâng niu, nuôi dưỡng những tâm hồn trong sáng, rèn luyện những nhân cách cao đẹp, để mỗi học sinh khi ra trường đều tự hào mang theo hành trang là những ký ức tươi đẹp nhất, sẵn sàng cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.