Phú Thọ: Trường THPT Tam Dương – Nơi chắp cánh ước mơ cho tôi

Đổi mới phương pháp dạy học tạo hứng thú cho học sinh.

Năm học 2026–2027, Trường THPT Tam Dương hân hoan kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành. Hành trình ấy được viết nên từ bao bài giảng tận tụy, những tháng ngày bên trang giáo án, những ước mơ được nâng đỡ và những cuộc đời mở lối bằng tri thức. Từ thế hệ thầy cô lặng lẽ cống hiến đến lớp lớp học trò nối tiếp nhau qua cánh cổng trường, tất cả đã cùng vun đắp truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên. Tự hào về chặng đường đã qua, nhà trường vẫn không ngừng đổi mới để vững vàng đi tới tương lai.

Tôi từng là cô học trò thế hệ 8X đến lớp trên chiếc xe đạp cũ, trong bộ quần áo giản dị và đôi dép mòn đế. Những con đường đất đỏ, những buổi đi học lấm bụi, những tháng ngày còn nhiều thiếu thốn đã thành miền ký ức thân thương. Cái nghèo không làm nghèo đi ước mơ; nhọc nhằn không dập tắt khát vọng. Chúng tôi vui khi được đến lớp, chắt chiu từng bài giảng, nâng niu từng trang sách và tin rằng con chữ sẽ mở ra con đường rộng dài hơn.

Giữa những trang văn thấm đẫm tình người, ước mơ dạy Văn trong tôi âm thầm bén rễ. Tôi may mắn được cô Vũ Thị Lan, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, làm giáo viên chủ nhiệm. Từ lời dạy ân cần và tình yêu nghề của cô, tôi hiểu nghề giáo không chỉ trao truyền tri thức mà còn khơi mở tâm hồn, bồi đắp nhân cách, gieo niềm tin vào điều tốt đẹp. Hạt mầm ước mơ lớn lên từ những tháng ngày ấy, trở thành lựa chọn gắn bó với tôi suốt cuộc đời.

Năm 2002, tôi rời mái trường với lời hẹn thầm cùng ước mơ tuổi mười sáu. Đến năm học 2008–2009, tôi trở về THPT Tam Dương, lần này là người đứng trên bục giảng của ngôi trường từng nâng bước mình. Tôi hiểu rằng có những hành trình không khép lại khi ta rời xa một nơi chốn; chúng tiếp tục khi ta trưởng thành và có thể góp sức, tiếp nối những giá trị mình từng đón nhận.

Gần hai thập kỷ gắn bó, tôi chứng kiến mái trường đổi thay từng ngày: lớp học khang trang hơn, cơ sở vật chất được đầu tư, cách dạy và học không ngừng đổi mới. Công nghệ số mở rộng cánh cửa tri thức, giúp thầy cô có thêm phương tiện giảng dạy, học sinh chủ động khám phá và sáng tạo. Nhưng người giáo viên vẫn cần khơi nguồn cảm hứng, lắng nghe học trò và đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành. Tôi luôn tự nhắc mình phải học hỏi, lấy học sinh làm trung tâm, để giờ Văn giúp các em cảm nhận vẻ đẹp ngôn từ, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm. Công nghệ có thể đổi thay cách tiếp cận tri thức; sự tận tâm và những giá trị nhân văn vẫn là cốt lõi của giáo dục.

Tôi vinh dự ba năm học liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2025–2026. Tôi trân trọng những ghi nhận ấy như lời nhắc về trách nhiệm với mái trường, đồng nghiệp và học trò. Mỗi thành quả đều có sự vun đắp của tập thể và truyền thống nhà trường. Hạnh phúc lớn nhất của tôi vẫn là thấy học trò trưởng thành, tự tin bước vào đời với tri thức và một tâm hồn hướng về điều tử tế.

Sáu mươi năm là hành trình đủ dài để những hạt mầm năm xưa thành cây xanh tỏa bóng, đủ sâu để tình yêu mái trường lắng lại thành niềm biết ơn. Tôi tự hào từng là học trò THPT Tam Dương và hôm nay được góp phần vào hành trình gieo chữ. Nhớ những người thầy đã nâng đỡ mình, tôi càng trân trọng sự tiếp nối âm thầm của bao thế hệ đã dựng xây nền nếp, truyền thống và trao gửi niềm tin cho học trò.

THPT Tam Dương, nơi chắp cánh ước mơ cho tôi, nơi thanh xuân được lưu giữ và tình yêu nghề được tiếp nối. Tôi tin ngọn lửa tri thức, tình yêu thương và khát vọng dưới mái trường này sẽ được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong ngày trường tròn sáu mươi tuổi, tôi tự nhắc mình tiếp tục đứng lớp bằng sự tận tâm, không ngừng học hỏi và góp sức nhỏ bé vào truyền thống nhà trường. Từ nơi đây, tôi đã bước vào đời với một ước mơ; hôm nay, tôi mong cùng đồng nghiệp chắp cánh cho những ước mơ tiếp nối.