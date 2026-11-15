Phú Thọ: Trường THPT Tam Dương kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận các danh hiệu cao quý

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Thành lập ngày 20/11/1966, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, Trường THPT Tam Dương khởi đầu với 3 lớp học, 145 học sinh và 14 thầy cô giáo. Những năm tháng đầu tiên, thầy và trò phải nhiều lần di chuyển địa điểm để tránh bom đạn, học tập trong những lớp học tranh tre, nứa lá dựng tạm. Dẫu muôn vàn gian khó, tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt vẫn được gìn giữ. Trong 9 năm đầu, nhà trường có 391 học sinh tốt nghiệp.

Đại diện lãnh đạo dự lễ kỷ niệm.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhà trường từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, ổn định tổ chức và phát triển quy mô. Năm 1983, trường tiếp quản khu vực UBND huyện cũ, tạo điều kiện xây dựng địa điểm học tập ổn định. Trong 10 năm hòa bình đầu tiên, trường có 2.322 học sinh tốt nghiệp THPT, nhiều người trưởng thành, đóng góp trên các lĩnh vực công tác, trong đó có học sinh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhà giáo Phan Hồng Hiệp, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Dương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Giai đoạn 1997– 2010 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng. Từ 25 lớp với 1.323 học sinh năm học 1997–1998, đến năm học 1999–2000, trường phát triển lên 45 lớp. Cùng năm, phân hiệu II được tách ra, sau này phát triển thành Trường THPT Tam Dương II. Với những thành tích nổi bật, năm học 1998–1999, nhà trường được Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2001 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2006 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và đạt chuẩn quốc gia.

Cựu học sinh Trường THPT Tam Dương chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường (20/11/1966 – 20/11/2026).

Trải qua 60 năm, hơn 15.900 học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, đến nay trường có 36 lớp với 1.581 học sinh; đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 55,7% có trình độ thạc sĩ. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, nhiều năm liền tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, trên 90% học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng. Riêng năm học 2025-2026, học sinh nhà trường giành 66 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 5 giải Nhất và 1 giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, năm 2016, trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Tam Dương vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng.

Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo xã Tam Dương, các thế hệ cán bộ quản lý, cựu giáo viên và cựu học sinh đã phát biểu, tặng hoa chúc mừng, cùng chia sẻ niềm tự hào về truyền thống của nhà trường.

Trường THPT Tam Dương vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Trường THPT Tam Dương đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển; đồng thời trân trọng tri ân những đóng góp, tâm huyết của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh và Nhân dân địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm; chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, lối sống, kỹ năng và ý thức trách nhiệm; phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo. Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học, năng lực số và hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Đồng chí cũng đề nghị nhà trường tăng cường tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh, gắn giáo dục với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống vượt khó, dạy tốt - học tốt, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện, nhân văn. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cha mẹ học sinh và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, tham mưu giải pháp bảo đảm đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát huy những giá trị đã được vun đắp qua sáu thập kỷ, với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển”, Trường THPT Tam Dương quyết tâm trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, hiện đại, tiếp tục viết nên những trang thành tích mới, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ thầy cô, học sinh và nhân dân địa phương.