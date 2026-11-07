Phú Thọ: Trường THPT Tam Dương – 60 năm xây dựng và trưởng thành, niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân địa phương

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tam Dương tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học 2025–2026.

Ngay trong năm học đầu tiên 1966–1967, nhà trường khởi đầu chỉ có 3 lớp học, 145 học sinh, 14 cán bộ, giáo viên, với những phòng học đơn sơ. Chính trong gian khó ấy, tâm huyết, tầm nhìn và quyết tâm của những người đặt nền móng đã thắp sáng ngọn lửa tri thức đầu tiên. Sự ra đời của mái trường giữa khói lửa chiến tranh không chỉ đáp ứng nguyện vọng học tập tha thiết của con em nhân dân địa phương mà còn mang sứ mệnh lịch sử cao cả, đó là nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương Tam Dương.

Trải qua sáu thập kỷ, từ những năm tháng chống Mỹ kiên cường, qua thời kỳ khôi phục kinh tế sau hòa bình đến giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng, Trường THPT Tam Dương đã in dấu những bước chuyển mình vượt bậc về quy mô, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Từ quy mô khiêm tốn ban đầu, đến năm học 2026–2027, nhà trường đã phát triển mạnh mẽ với 36 lớp học, 1.581 học sinh và 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học bảo đảm yêu cầu, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại.

Bên cạnh sự lớn mạnh về quy mô, chất lượng giáo dục của nhà trường liên tục gặt hái những thành tựu đáng tự hào. Nhiều thầy, cô giáo và học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi, tiêu biểu như thầy Phạm Minh Khoa (môn Vật lý), cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh (môn Toán), cô Nguyễn Thị Nguyệt (môn Vật lý), cô Tạ Thị Hoa Lý (môn Lịch sử), cô Nguyễn Thị Sen (môn Hóa học)... và các em Nguyễn Đức Kiên, Trịnh Quang Trung, Đỗ Minh Hiếu... Đặc biệt, trong năm học 2025–2026, học sinh nhà trường đã xuất sắc giành 1 giải Ba môn Tin học của em Trần Trung Hiếu tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; 66 giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12, xếp vị trí 15/153 trường trong toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% và trúng tuyển đại học đạt 95%.

Đứng trước những yêu cầu đổi mới giáo dục, theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 30/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh, luôn chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kiên định theo bốn trụ cột chính của giáo dục hiện đại mà UNESCO đã nêu ra: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.

Để có nền tảng căn cốt tạo nên sức sống của mái trường qua sáu thập kỷ, Chi bộ Trường THPT Tam Dương luôn giữ vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường với 66 đảng viên, trong đó có 1 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 14 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và mục tiêu phát triển của nhà trường. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng cho học sinh ưu tú lớp 12 đã trở thành điểm sáng trong việc bồi đắp lý tưởng, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Tháng 6/2025, nhà trường đã kết nạp 13 học sinh vào Đảng; tiếp nối kết quả đó, tháng 5/2026, kết nạp 9 học sinh xuất sắc đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng hành cùng sự trưởng thành của học sinh là sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Năm học 2026–2027, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn, trong đó có 39 người có trình độ đào tạo thạc sĩ và 1 Nhà giáo Ưu tú. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thầy cô giáo là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, mỗi thầy, cô giáo Trường THPT Tam Dương chính là những người gieo hạt thầm lặng, người truyền lửa tri thức, thắp sáng đam mê cho bao thế hệ học sinh.

Lễ kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Chi bộ Trường THPT Tam Dương

Từ mái trường này, lớp lớp học sinh đã trưởng thành. Trong kháng chiến, nhiều người đã nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường chiến đấu, có người đã anh dũng hy sinh, có người trở thành những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu. Nhiều thế hệ học sinh khác đã trở thành những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà khoa học, doanh nhân... đang ngày đêm đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương, đất nước. Nhưng dấu ấn sáu mươi năm không chỉ dừng lại ở những danh hiệu hay những con số thành tích mà quan trọng hơn cả là di sản tinh thần vô giá được đúc kết qua truyền thống tốt đẹp của ngôi trường. Mỗi mốc son lịch sử đều đong đầy lòng biết ơn sâu sắc, niềm tự hào, kiêu hãnh của bao thế hệ thầy và trò nhà trường.

Quá trình phát triển của Trường THPT Tam Dương trong những năm qua có sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là Đảng bộ và chính quyền xã Tam Dương. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, yêu cầu đặt ra đối với nhà trường là cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát huy năng lực sáng tạo của giáo viên và học sinh. Định hướng ấy phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tiếp nối Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trách nhiệm của thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh hôm nay là không ngừng học hỏi, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương, hiện đại, đồng thời trân trọng giữ gìn, phát huy và làm giàu thêm truyền thống 60 năm lịch sử của nhà trường. Xin được trân trọng quá khứ, nhiệt tâm ở hiện tại và cùng nhau vững bước vào tương lai để mỗi ngày dưới mái trường Tam Dương đều là những ngày hạnh phúc, viết tiếp câu chuyện truyền thống bằng mạch nguồn yêu thương, xứng đáng với niềm tin sâu sắc của Đảng bộ và Nhân dân Tam Dương anh hùng.