Phú Thọ: Trường THPT Tam Dương – 60 năm lưu giữ ký ức, hun đúc khát vọng và trưởng thành

PGS.TS, NGƯT, Đại tá Phan Đức Nhân – Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không – Không quân, cựu học sinh Trường THPT Tam Dương, niên khóa 1991–1994

Năm 1966, giữa những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ác liệt, Trường THPT Tam Dương được thành lập. Những ngày đầu, nhà trường chỉ có 3 lớp học với 145 học sinh và 14 thầy cô giáo. Điều kiện cơ sở vật chất, dạy và học khi ấy vô cùng thiếu thốn. Từ điểm xuất phát khiêm tốn đó, bằng sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, nhà trường từng bước trưởng thành, phát triển.

Sau sáu thập kỷ, diện mạo Trường THPT Tam Dương đã có nhiều đổi thay. Những dãy nhà cao tầng khang trang, hệ thống trang thiết bị dạy và học ngày càng hiện đại, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Đằng sau những đổi thay ấy là quá trình lao động, cống hiến bền bỉ của các thế hệ nhà giáo, sự quan tâm của các cấp, các ngành và nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ học sinh. Đó cũng chính là nền tảng làm nên truyền thống của một ngôi trường có bề dày 60 năm.

Sáu mươi năm là một chặng đường đủ dài để một ngôi trường hình thành, khẳng định bản sắc và xây dựng truyền thống. Nhưng với những người từng là học sinh Tam Dương, thời gian dường như không thể xóa nhòa ký ức về những ngày đầu tiên bước chân qua cổng trường. Những lớp học đơn sơ, tiếng trống trường, bảng đen, phấn trắng và đặc biệt là ánh mắt, nụ cười, sự tận tụy, chân thành, giản dị của thầy cô vẫn hiện diện trong ký ức của mỗi người.

Có những thầy cô đã mãi mãi đi xa, có những người nay mái tóc đã điểm bạc. Nhưng tri thức, những bài học làm người và lời chỉ bảo ân cần của thầy cô vẫn là nền tảng, là hành trang quý giá theo học trò suốt cuộc đời. Chính từ mái trường ấy, cùng với nỗ lực của bản thân, các thế hệ học sinh đã tự tin bước vào cuộc sống, đảm nhiệm những công việc, cương vị khác nhau. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, Trường THPT Tam Dương vẫn luôn là niềm tự hào, một dấu mốc không thể thay thế trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, cũng là dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), lòng tri ân đối với các thế hệ nhà giáo càng trở nên sâu sắc. Sáu thập kỷ qua, biết bao thầy giáo, cô giáo đã dành tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo con người. Những đóng góp ấy không chỉ thể hiện ở những thế hệ học sinh trưởng thành, mà còn ở những giá trị nhân cách, tri thức và trách nhiệm được truyền lại qua từng thế hệ.

Nghề giáo là một trong những nghề cao quý của xã hội. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, định hướng lý tưởng và mở ra con đường tương lai cho học trò. Bởi vậy, mái trường không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi khởi nguồn và nuôi dưỡng những ước mơ, nơi mỗi người tìm thấy những giá trị đầu tiên để xây dựng cuộc đời.

Trong hành trình 60 năm của Trường THPT Tam Dương, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, vươn xa trên mọi miền Tổ quốc và ở nhiều quốc gia trên thế giới, đem tài năng, trí tuệ và tâm huyết đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Trong số đó có những người trở thành tướng lĩnh trong quân đội, công an; những cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương; những kỹ sư, nhà giáo, nhà khoa học và nhiều người đang đảm nhiệm các công việc khác nhau trong xã hội.

Những thành công ấy trước hết là kết quả của ý chí, nghị lực và sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, phía sau sự trưởng thành của mỗi người còn có công lao của các thế hệ thầy cô – những người đã tận tâm truyền dạy tri thức, giáo dục nhân cách và âm thầm hy sinh cho sự nghiệp trồng người. Đây chính là giá trị bền vững của giáo dục, đồng thời là minh chứng cho đóng góp của Trường THPT Tam Dương đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Với những người từng học dưới mái trường này, tình cảm dành cho Tam Dương không dừng lại ở hoài niệm. Dù sinh sống, công tác ở bất cứ nơi đâu, đảm nhiệm cương vị nào, các thế hệ cựu học sinh vẫn luôn hướng về trường bằng tình cảm, trách nhiệm và những việc làm thiết thực; duy trì sự gắn kết, sẻ chia, cùng góp sức cho sự phát triển của nhà trường.

Nhìn những thế hệ học sinh hôm nay trong tà áo trắng tinh khôi, nhiều cựu học sinh không khỏi bồi hồi nhớ lại hình ảnh của chính mình khoảng 35 năm về trước. Các em đang được học tập trong môi trường ngày càng khang trang, nhận được sự quan tâm, yêu thương và dìu dắt của thầy cô, đồng thời được thừa hưởng những kinh nghiệm giáo dục được hình thành qua truyền thống 60 năm của nhà trường.

Đó là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra yêu cầu đối với mỗi học sinh. Các em cần biết trân trọng từng giờ học, từng lời dạy bảo của thầy cô và những kỷ niệm dưới mái trường; biết lựa chọn những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ có thể ảnh hưởng đến tương lai. Quan trọng hơn, mỗi học sinh cần có ước mơ, bản lĩnh, ý chí và sự kiên trì theo đuổi con đường đã lựa chọn. Thành công không đến từ những điều ngẫu nhiên, mà được tạo nên bằng tri thức, nghị lực và sự cố gắng bền bỉ ngay từ hôm nay.

Truyền thống của một ngôi trường không chỉ được xác lập bằng những thành tích đã đạt được, mà còn được tiếp nối qua trách nhiệm và khát vọng của các thế hệ học sinh. Vì vậy, mỗi học sinh Tam Dương hôm nay cần nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh trước mọi hoàn cảnh, nuôi dưỡng niềm đam mê và khát vọng vươn lên, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Mai này, khi trưởng thành, mỗi người có thể đảm nhiệm những công việc, cương vị khác nhau, đi đến nhiều miền đất của Tổ quốc và thế giới. Nhưng dù ở đâu, khi được hỏi từng học ở ngôi trường nào, mỗi cựu học sinh Tam Dương vẫn có thể tự hào trả lời: Tôi đã từng học tại Trường THPT Tam Dương. Đó không chỉ là câu trả lời về một địa chỉ giáo dục, mà còn là sự khẳng định về một phần ký ức, một nền tảng tri thức và nhân cách đã góp phần làm nên mỗi con người.

Sáu mươi năm đã đi qua, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THPT Tam Dương đã viết nên một hành trình đáng tự hào. Những người thầy tiếp tục giữ trọn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người; những thế hệ cựu học sinh tiếp tục gắn bó, hướng về mái trường; các em học sinh hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng tương lai.

Chặng đường phía trước đòi hỏi nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đạt thêm nhiều thành tựu trong kỷ nguyên mới. Để Trường THPT Tam Dương mãi là nơi chắp cánh cho những ước mơ, lưu giữ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp và là niềm tự hào của các thế hệ học trò hôm nay cũng như mai sau.