Phú Thọ: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc phát động phong trào điều dưỡng cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh

Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tham dự buổi gặp mặt nhân Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10.

Dự chương trình có BS.CKII Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc; Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các khoa, phòng và đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên trong toàn đơn vị.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống ngành Điều dưỡng Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trong công tác chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ điều dưỡng giữ vai trò quan trọng trong quá trình khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người dân.

Bác sĩ CKII Ngyễn Hoàng Phương cùng Ban Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng các nữ điều dưỡng nhân ngày kỷ niệm.

Dịp này, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc đánh giá kết quả công tác điều dưỡng 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, đơn vị tiếp tục xác định các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, chuẩn hóa quy trình chăm sóc và phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của mỗi cán bộ điều dưỡng.

Điểm nhấn của chương trình là phát động phong trào thi đua gắn cải tiến chất lượng chăm sóc với bảo đảm an toàn người bệnh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Phong trào hướng tới khuyến khích đội ngũ điều dưỡng chủ động đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa sự cố y khoa, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện hồ sơ chăm sóc điện tử.

Thông qua phong trào, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc kỳ vọng tạo chuyển biến thiết thực trong hoạt động điều dưỡng, nâng cao ý thức tuân thủ quy trình chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các khoa, phòng và phát huy vai trò của điều dưỡng trong bảo đảm an toàn người bệnh. Việc ứng dụng công nghệ số cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm bớt các thao tác hành chính, tạo điều kiện để nhân viên y tế tập trung hơn vào công tác chăm sóc.

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tiếp tục chú trọng cải tiến chất lượng chăm sóc, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, chuyên nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.