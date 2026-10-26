Phú Thọ: Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tri ân đội ngũ điều dưỡng nhân Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10

Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ Lâm Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10.

Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt có Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ Lâm Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng và đông đảo cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm.

Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng, cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường dự buổi gặp mặt nhân Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10.

Trong hoạt động khám, chữa bệnh, đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên giữ vai trò quan trọng, trực tiếp tham gia chăm sóc, theo dõi diễn biến sức khỏe và hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Bằng tinh thần tận tâm, trách nhiệm và lòng yêu nghề, các cán bộ không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn luôn quan tâm, chia sẻ, động viên người bệnh, góp phần tạo dựng niềm tin và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Trung tâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, mong muốn mỗi cán bộ tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, phát huy tinh thần đoàn kết, tận tụy và trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu phấn đấu.

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tặng hoa chúc mừng nhân Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10.

Nhân dịp này, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đã trao giải cho các điều dưỡng đạt thành tích cao tại Hội thi tay nghề điều dưỡng; đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động hưởng ứng Tháng Điều dưỡng và chào mừng Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10. Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với tinh thần học hỏi, rèn luyện và những đóng góp tích cực của cán bộ, nhân viên y tế.

Buổi gặp mặt là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh người điều dưỡng tận tâm, nhân ái, trách nhiệm; đồng thời tạo động lực để đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững nhiệt huyết với nghề, chung sức nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.