Phú Thọ: Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường cấp cứu trong đêm, phẫu thuật thành công vết thương phức tạp do kính cắt vào tay

Khoảng 23 giờ ngày 14/10, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đã tiếp nhận bệnh nhân nam, 44 tuổi, bị tai nạn sinh hoạt do kính cắt vào tay, gây nhiều vết thương phức tạp ở vùng cẳng tay phải.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân có nhiều vết cắt sâu, gây tổn thương nhiều nhóm cơ quan trọng, gồm cơ gấp các ngón nông, cơ gấp các ngón sâu, cơ gấp cổ tay trụ, cơ cánh tay quay, cơ duỗi cổ tay dài và cơ duỗi cổ tay quay ngắn. Đây đều là những nhóm cơ tham gia vào các hoạt động vận động của cổ tay, bàn tay và các ngón tay, do đó đòi hỏi việc xử trí phải nhanh chóng, chính xác nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng vận động.

Bệnh nhân nam bị tai nạn sinh hoạt nghiêm trọng đã được các bác sĩ TTYT khu vực Vĩnh Tường cấp cứu ngay trong đêm 14/10.

Trước tình trạng tổn thương phức tạp, ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ tổn thương thực tế, khâu phục hồi các cơ bị đứt, đồng thời cầm máu, làm sạch vết thương và kiểm tra chức năng vận động, tuần hoàn vùng bàn tay.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân hiện ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại cơ sở y tế.

Việc tiếp nhận, xử trí kịp thời trường hợp chấn thương phức tạp trong đêm cho thấy vai trò quan trọng của công tác cấp cứu và năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế tuyến cơ sở trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng, thu dọn các vật dụng bằng kính hoặc vật sắc nhọn trong sinh hoạt hằng ngày. Khi xảy ra tai nạn gây vết thương sâu, chảy máu nhiều hoặc nghi ngờ tổn thương gân, cơ, người bị nạn cần được sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh tự ý xử lý có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng đến chức năng vận động.