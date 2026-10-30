Phú Thọ: Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên đổi mới "Tận tâm chăm sóc người bệnh"

Tận tâm trong cấp cứu, từng bước nâng cao chất lượng điều trị

Trong bối cảnh còn nhiều áp lực về nguồn lực và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế, Ban Giám đốc và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 9 tháng năm 2026, Trung tâm đã thực hiện 48.004 lượt khám bệnh, đạt 72,9% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025; số lượt điều trị nội trú đạt 4.601, bằng 73,9% kế hoạch, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Các bác sĩ TTYT khu vực Phúc Yên luôn chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Công suất sử dụng giường bệnh đạt 109%. Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng được triển khai đồng bộ. Trung tâm chủ động giám sát tình hình dịch bệnh, duy trì các chương trình tiêm chủng, phòng, chống bệnh truyền nhiễm và quản lý bệnh không lây nhiễm. Công tác truyền thông, tư vấn sức khỏe tại cộng đồng cũng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động chuyên môn của Trung tâm là sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Nhi. Với đặc thù tiếp nhận, xử trí những trường hợp bệnh nhân cần can thiệp y tế khẩn cấp, khoa luôn đặt yêu cầu về chuyên môn, sự nhanh nhạy và tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Nhiều ca bệnh khó, phức tạp đã được các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Nhi (TTYT khu vực Phúc Yên) điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Nhi cho biết: “Hiện khoa có 5 bác sĩ và 6 điều dưỡng. Dù đội ngũ còn trẻ, các cán bộ, nhân viên y tế luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, chủ động học hỏi, phối hợp trong công việc và tận tâm chăm sóc người bệnh. Khoa có 29 giường bệnh, được trang bị các thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức như máy monitor, máy sốc điện, máy phá rung, bơm tiêm điện, máy truyền điện và máy thở. 9 tháng năm 2026, các chỉ tiêu hoạt động được giao của khoa đều vượt so với cùng kỳ năm 2025; số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng hơn 10%. Đằng sau những con số đó là nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên y tế trong việc duy trì hoạt động chuyên môn, theo dõi sát diễn biến bệnh và kịp thời xử trí các tình huống phát sinh”.

Một trường hợp cấp tính, nguy kịch được phát hiện và điều trị thành công gần đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ tại khoa. Người bệnh là một phụ nữ 70 tuổi, quê ở tỉnh Lào Cai, đến Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên để chăm sóc người nhà. Trong thời gian ở đây, bà xuất hiện triệu chứng sốt kéo dài, phát ban không rõ nguyên nhân.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ Trung tâm xác định người bệnh mắc sốt mò. Đây là bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, như viêm cơ tim, viêm phổi, viêm màng não và suy đa phủ tạng. Ngay sau khi xác định bệnh, người bệnh được các bác sĩ tại khoa điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, chăm sóc vết loét và hỗ trợ kiểm soát triệu chứng. Sau một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe tiến triển tích cực, các chỉ số trở về bình thường. Việc phát hiện đúng bệnh và triển khai điều trị kịp thời không chỉ giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm mà còn cho thấy vai trò quan trọng của công tác thăm khám kỹ lưỡng, chẩn đoán chính xác trong xử trí các ca bệnh phức tạp.

Không chỉ tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Nhi, Trung tâm cũng chú trọng phát triển các chuyên ngành, kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế. Trong 9 tháng, đơn vị đã triển khai thêm 6 kỹ thuật mới, nâng tổng số kỹ thuật đang thực hiện lên 1.210/3.140 kỹ thuật được phê duyệt. Hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại tiếp tục được quan tâm, với 3.776 lượt khám và 1.588 lượt điều trị nội trú có sử dụng phương pháp y học cổ truyền.

Chất lượng phục vụ từng bước được cải thiện, thể hiện qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh: tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 98,5%, ngoại trú đạt 96,7%. Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống quản lý khám, chữa bệnh, triển khai bệnh án điện tử, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế, từng bước số hóa quy trình chuyên môn và quản lý.

Phát huy kết quả, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên, Sở Y tế Phú Thọ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì ổn định các hoạt động chuyên môn, bảo đảm công tác phòng bệnh, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ TTYT khu vực Phúc Yên không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Thời gian tới, đội ngũ y bác sĩ Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu; phấn đấu hoàn thành, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2026. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám, chữa bệnh; phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước giảm tỷ lệ chuyển tuyến; bảo đảm thuốc, vật tư, hóa chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu y tế; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo kế hoạch của tỉnh và ngành Y tế.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 là động lực để Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Với sự quan tâm, chỉ đạo của ngành Y tế cùng tinh thần trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, Trung tâm đang từng bước khẳng định vai trò của cơ sở y tế tuyến khu vực, hướng tới mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.