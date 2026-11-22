Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước, đồng thời lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo bà, sự kiện góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và đề cao quyền tiếp cận, tham gia, thụ hưởng văn hóa của người dân.

Bà Nguyễn Thị Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phát biểu tại lễ khai mạc.

Bà Nguyễn Thị Linh Ngọc cho biết, Phú Thọ là vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với tiến trình dựng nước và giữ nước. Truyền thống thời đại Hùng Vương, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, các di sản văn hóa đặc sắc, bản sắc của các cộng đồng dân tộc, cùng cảnh sắc thiên nhiên và đời sống lao động, sáng tạo của người dân đã làm nên kho tàng di sản quý giá, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trên quê hương Đất Tổ.

Hoạt động trưng bày sách của các học sinh

Diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026, trưng bày và triển lãm giới thiệu những giá trị tiêu biểu làm nên bản sắc văn hóa Phú Thọ, từ lịch sử dựng nước và giữ nước, di sản văn hóa, bản sắc các dân tộc đến cảnh sắc thiên nhiên và hình ảnh con người trong lao động, xây dựng quê hương. Tư liệu, hiện vật, sách, báo giúp người xem tiếp cận lịch sử qua những dấu tích và câu chuyện cụ thể. Các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh nghệ thuật khắc họa vẻ đẹp vùng đất và nhịp sống của người dân qua góc nhìn sáng tạo của các nghệ sĩ.

Không gian trưng bày chuyên đề “Bản sắc văn hóa các dân tộc tiêu biểu tỉnh Phú Thọ”

Cùng với trưng bày và triển lãm, chương trình tổ chức giao lưu “Tác giả - Tác phẩm”, xây dựng không gian văn hóa đọc và triển khai các hoạt động trải nghiệm tri thức. Công chúng có dịp tìm hiểu di sản văn hóa các dân tộc qua hoạt động đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường và thưởng thức Hát Xoan. Với thế hệ trẻ, nhất là học sinh, chương trình là dịp tìm hiểu cội nguồn, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần học tập, rèn luyện.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, tăng cường phối hợp trong nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, khai thác và giới thiệu các giá trị văn hóa. Các đơn vị cần đổi mới nội dung, hình thức trưng bày, triển lãm và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện của mỗi địa phương. Bà cũng đề nghị quan tâm tổ chức hoạt động cho trẻ em, học sinh và chú trọng phục vụ người dân ở những địa bàn còn khó khăn, qua đó đưa sách, tư liệu, di sản và nghệ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Tại khu vực trưng bày, Ban Tổ chức bố trí không gian trải nghiệm văn hóa và tổ chức các trò chơi dân gian để công chúng trực tiếp tham gia.